Assemblea Coldiretti, Lollobrigida: lavorare in Europa sugli investimenti per le filiere corte, non essere più legati a paesi lontani

"Sovranità alimentare come valorizzazione dei principi del nostro paese. Non mi piace parlare di consumatori, che invece vanno informati e non condizionati con un semaforo, che magari premia una Dieta Coke o barrette di laboratorio piuttosto che Parmigiano o olio extravergine di oliva. Le multinazionali vogliono standardizzare i prodotti, perché uno prodotto legato al territorio è più difficile da distribuire e su questo modello vogliono speculare. Questo vale anche per i prodotti sintetici, che non sono certamente più sostenibili, visto il costo energetico dei bioreattori, che somiglia di più all'Ilva di Taranto, non certamente ad una stalla".

Così Francesco Lollobrigida, ministro MASAF, in occasione dell'assemblea nazionale Coldiretti in corso a Roma.

"Con noi questi prodotti sintetici non entreranno, perché c'è un popolo consapevole della propria ricchezza alimentare e la vuole difendere da chi la vuole disgregare. C'è maggiore attenzione all'agricoltura anche in ambito europeo, dove vogliamo difendere il nostro modello e cultura e valorizzare le nostre specificità. Abbiamo sostenuto la sovranità alimentare con 100 milioni per compensare le filiere, consapevoli che le certezze precedenti, con la guerra in Ucraina, sono crollate. Ora dobbiamo lavorare sugli investimenti nelle filiere corte, così da non essere più legati a stati autocratici. In questa legge di Stabilità abbiamo lavorato su fattori di emergenza, ma ad esempio la siccità non può essere considerata in questo modo. Ora dobbiamo spendere bene i soldi del PNRR, attraverso misure virtuose.

Voglio chiarire anche la questione della legge 19, non vogliamo aprire la caccia in città, ma dobbiamo superare il problema della peste suina: l'unica soluzione è l'abbattimento selettivo, come conferma anche l'Ispra. Non si tratta di attività venatoria, ma dobbiamo salvaguardare la sanità pubblica".