Assemblea Coldiretti, Scordamaglia: necessario scaricare a valle l’inflazione. Azione su cuneo fiscale per aiutare imprese e famiglie VIDEOINTERVISTA

"C'è un'inflazione che non è stata ancora completamente scaricata a valle ma che pesa oggi sui costi di produzione energetici, legati anche alla siccità e alla mancata disponibilità di materie prime delle imprese agricole e alimentari, con aumenti dei costi di produzione di oltre il 35%".

Così ad AGRICOLAE Luigi Scordamaglia, consigliere delegato Filiera Italia, in occasione dell'assemblea nazionale Coldiretti in corso a Roma.

"Solo una relativa parte, tra l'8 e il 10% è scaricata sui prodotti finiti ed è chiaro che questa situazione non può perdurare: una impresa alimentare su dieci chiude, una su quattro è in difficoltà e dovranno necessariamente scaricare i prezzi a valle per i prodotti finiti. Servono crediti di imposta immediati per le imprese sull'aumento dei costi energetici, che hanno toccato il record di 547 euro per il prezzo unico nazionale e di 230 euro per il megawatt/ora di gas. Questi crediti devono essere sostanziali e non bloccati da meccanismi come il De Minimis. Nel frattempo è necessario aumentare il potere di acquisto delle famiglie più povere attraverso una riduzione del cuneo fiscale che consenta un aumento del salario minimo senza pesare sulla competitività delle imprese. A titolo di esempio, uno stipendio di 1500 euro nel settore agroalimentare costa ad una azienda 4500 euro almeno e questo è improponibile", prosegue il consigliere delegato.

Ci sono poi altre misure che impegneranno il governo che verrà ed i partiti politici, che faranno campagna elettorale ma che dovranno guardare all'interesse del paese, quindi alla costituzione di un Ministero dell'agroalimentare, lotta senza quartiere a Nutriscore e cibi sintetici, ad una semplificazione forte, al piano invasi e alla considerazione dell'agroalimentare come leva di rilancio del paese", conclude Scordamaglia.