Coldiretti, Tajani: siccità, fitofarmaci, peste suina, Nutriscore, commercio internazionale le priorità

"Difficile dividere industria e agricoltura, vanno portate avanti insieme. Per il nostro paese è fondamentale avere una politica industriale e agricola complessiva. Diversi i temi su cui ci stiamo impegnando. Siccità, fitofarmaci, peste suina, Nutriscore e commercio internazionale".

Così Antonio Tajani, vicepresidente Forza Italia, in occasione dell'assemblea nazionale Coldiretti in corso a Roma.

"Sulla Siccità abbiamo presentato un piano completo, l'elemento fondamentale è la creazione di 200 invasi utili anche per produrre energia idroelettrica, tutto legato all'autosufficienza agroalimentare. C'è poi il tema dei fitofarmaci: il 30 giugno abbiamo scritto per chiedere di separare le Tea dall'Ogm e presenteremo un testo legislativo a favore. Questo significa piante più resistenti, con un utilizzo inferiore di fitofarmaci. La commissaria europea si è impegnata per i lavori preparatori legislativi lo scorso 26 luglio", prosegue Tajani.

"C'è poi la questione Nutriscore, una battaglia su cui ci impegneremo, non solo per una tutela del Made in Italy, ma per la tutela della salute degli europei. Il sistema a semaforo inaccettabile. Dobbiamo intervenire sui cinghiali e la peste suina. Serve un'azione forte e decisa per evitare anche i danni agli agricoltori. Oltre questo c'è la necessità di una riforma sul gasolio agricolo, per sfruttare tutti i fondi del Pnrr. Infine, per quanto riguarda la politica commerciale, va applicato il principio della reciprocità, deve essere chiaro alla Commissione Europea, conclude il politico.