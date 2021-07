Assemblea Confagricoltura, agricoltura italiana detiene primato globale di 34 settori produttivi. Ed è sostenibile e innovativa. Gli interventi. VIDEO

Le aziende agricole italiane sono tra le migliori al mondo in termini di qualità e di sostenibilità. Ma non basta: perché l'agricoltura italiana, oltre ad essere avanti a quella degli altri paesi in termini di innovazione e di impatto sull'ambiente, detiene la leadership a livello globale su 34 settori produttivi.

E' quanto emerso nel corso dell'assemblea di Confagricoltura, la 101esima, che si è tenuta questa mattina a Palazzo della Valle a Roma.

Il presidente Massimiliano Giansanti nella relazione con la quale ha aperto oggi l’Assemblea della Confagricoltura ha ribadito come le imprese agricole siano pronte ad investire, per aumentare il contributo alla lotta contro il cambiamento climatico e per accrescere la sostenibilità ambientale. Gli obiettivi, però, vanno raggiunti puntando sulle innovazioni, non solo con i divieti. Una risposta deve arrivare dalla puntuale e piena applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che ha nella transizione ecologica un punto fondamentale.

In un recente studio diffuso dalla Commissione europea si rileva che l’impronta climatica dell’agricoltura europea, misurata in termini di unità di prodotto, si è ridotta a partire dal 1990.

Si tratta di risultati importanti, da non sottovalutare, sottolinea Giansanti, ma sappiamo che occorre fare di più. E’ però necessario che il contributo richiesto al nostro settore non venga inquadrato solo in termini restrittivi.

Va preso in considerazione anche l’apporto già assicurato alla lotta al cambiamento climatico. Dalle energie rinnovabili, al trattenimento del carbonio che si ottiene con alcune colture e con la forestazione. Quest’ultimo è un contributo che può essere valorizzato anche in termini di reddito per gli agricoltori, all’interno di appositi accordi di programma. I certificati verdi sono già una realtà in Australia ed alcune iniziative si stanno sperimentando in Francia. Come annunciato dal Segretario di Stato all’agricoltura degli Stati Uniti, saranno la novità assoluta della nuova legislazione per l’agricoltura, il “Farm Bill”.

I problemi posti dal cambiamento climatico hanno una dimensione globale e l’Unione europea incide per meno del 10% sulle emissioni totali di CO2. Il nostro modello deve essere preso come un punto di riferimento.

In quest’ottica, abbiamo accolto con favore l’iniziativa della Commissione in materia di tassazione energetica alle frontiere, la cosiddetta “carbon tax”. Proponiamo che un sistema analogo venga studiato per la reciprocità delle regole di produzione in agricoltura nell’ambito degli accordi commerciali sottoscritti dalla Commissione europea.

Altra questione di fondamentale importanza per il futuro dell’agricoltura è la nuova PAC che entrerà in vigore nel 2023, ma per la quale già entro la fine di quest’anno gli Stati membri dovranno inviare alla Commissione europea i programmi strategici nazionali. Una novità assoluta, in quanto dovranno contenere sia le scelte sui pagamenti diretti, sia i programmi di sviluppo rurale a livello regionale.

Abbiamo espresso e motivato le nostre riserve sull’accordo che è stato raggiunto. Ora c’è molto lavoro da fare e in tempi stretti. Il ministro Patuanelli potrà contare sulla nostra piena collaborazione.

Nella fase di redazione del piano strategico puntiamo a risolvere i problemi posti esistenti, con particolare riferimento agli aiuti diretti che devono continuare ad essere una rete minima di sicurezza per i redditi degli agricoltori.

Fatte le debite proporzioni, per il nostro settore il piano strategico per la nuova PAC ha la stessa valenza del “Recovery Plan” per l’economia italiana. Non possiamo sbagliare e va previlegiata la spesa effettivamente produttiva.

Per quanto riguarda, infine, la fase congiunturale che attraversa il settore agricolo, il presidente della Confagricoltura ha segnalato – tra l’altro – le difficoltà poste dall’aumento dei costi di produzioni non compensati dal rialzo delle quotazioni all’origine dei prodotti. Inoltre, ha ricordato le pesanti difficoltà del settore frutticolo, che vanno affrontate rapidamente con un consistente aumento delle risorse finanziare finora mobilitate per la compensazione dei danni.

Ci aspettiamo anche la conferma della “bancabilità” del credito d’imposta, uno strumento ottimale e diretto per sostenere la liquidità e favore la propensione agli investimenti.

Giansanti ha poi preso le vicende sorte all’interno Commissione unica per i prezzi dei suini, per indicare quanta strada c’è ancora da fare al fine di rafforzare i sistemi interprofessionali e far crescere il valore, a vantaggio di tutte le componenti delle diverse filiere.