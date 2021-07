Assemblea Confagricoltura, Cingolani: Energia, acqua e digitale le chiavi del futuro

“Nel 2050 il quantitativo di plastica nei mari supererà la massa viva di pesce, la nostra seconda fonte di proteina animale. Il comparto agricolo produce il 20% della CO2, ma siamo davanti ad un problema di alimentazione mondiale. Come comprendere tutti questi dati? La sostenibilità è un compromesso tra istanze diverse, compresa la salvaguardia del lavoro. La priorità è l’abbattimento della CO2 e non esiste una soluzione definitiva, ma dovremo fare uno sforzo pazzesco per il futuro. La speranza è che lo sviluppo della tecnologia ci aiuti nell’alleggerire la situazione attuale. Per questo dobbiamo perseguire la transizione ecologica. Abbiamo puntato per rendere autonome energeticamente le nostre aziende agricole tramite un aumento del fotovoltaico, l’utilizzo delle biomasse e una ottimizzazione del km zero. Dobbiamo dare un’impronta ecologica al prodotto italiano venduto all’estero. Ci sono 4,4 miliardi per la smart grid, per dare avvio ad un cambiamento verso l’elettrico, così da evitare la discontinuità di alimentazione. L’agricoltura può migliorare anche nel comparto chimico, con una diminuzione dell’uso dell’ammoniaca e dei composti con Azoto. La chiave sarà la digitalizzazione. Dovremo sfruttare i dati raccolti tramite satellite e droni. Abbiamo questa tecnologia fondamentale per la prevenzione e l’agricoltura deve sfruttare questa occasione, tramite un programma di global monitoring, ma ora l’agricoltura di precisione deve diventare la nostra quotidianità”. Così’ Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologica, in occasione della 101ma assemblea nazionale.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK