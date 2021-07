Assemblea Confagricoltura, Fortis: Agricoltura italiana valore aggiunto in Europa

L’attività della Fondazione Edison si incentra sulla ricerca scientifica e sullo studio di aspetti socioeconomici, culturali e civili che riguardano i sistemi produttivi. Con essa, Confagricoltura ha avviato una proficua collaborazione che è sfociata nella pubblicazione del rapporto statistico in lingua inglese “I punti di forza dell’agricoltura italiana (produttore leader in Europa e nel Mondo)”. Illustra i primati in prodotti vegetali. Si rivela un supporto utilissimo per studiosi e stakeholder europei (e non solo), per questo la decisione di diffonderlo in lingua inglese.

