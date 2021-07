Assemblea Confagricoltura, Giansanti: fondamentale la cedibilità del credito d’imposta

“Agli agricoltori serve un riconoscimento della cedibilità del credito d’imposta che raggiungeremmo investimenti che farebbero benissimo alla produttività. Per questo dobbiamo definire con esattezza il Recovery Plan. La nostra missione sarà produrre di più, migliorando la qualità del lavoro e puntando alla sostenibilità. Per questo dobbiamo dare un aiuto a quella parte del paese che si occupa delle aree forestali e boschive e indirizzare l’attività agricola italiana verso la salvaguardia dell’ecosistema. Siamo pronti già oggi: gli agricoltori hanno investito di più, soprattutto per le energie rinnovabili: c’è uno spazio per sviluppare il progetto di produzione di 60 Gigawatt e l’agricoltura può contribuire per far crescere il fotovoltaico italiano. L’agricoltura italiana può produrre il 10% del fabbisogno del paese attraverso il biometano, possiamo cambiare il volto al paese. Per questo vanno rimossi gli ostacoli burocratici ancora presenti: abbiamo energia elettrica verde che rischiamo di non poter produrre a causa dei vuoti normativi”. Così Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, in occasione della 101ma assemblea nazionale

