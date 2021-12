Assemblea Confagricoltura, Giansanti: hubfarm nuovo strumento per la produttività, la competitività e la sostenibilità dedicato agli agricoltori – VIDEO

Noi oggi siamo attori passivi degli effetti del cambiamento climatico, la popolazione del mondo cresce e ci chiederà di stare attenti a preservare le risorse naturali, che non sono infinite. Per un mondo più verde dobbiamo credere nella scienza e nella ricerca, per andare incontro soprattutto alle esigenze dei giovani", prosegue Giansanti - Certamente stiamo chiudendo con molta fatica la definizione del nuovo piano di strategia nazionale: quello che non abbiamo fatto in 40 anni lo abbiamo concluso in pochi mesi, senza lasciare indietro gli agricoltori, stiamo arrivando a definire il futuro dell'agricoltura, che dovrà essere sempre più green garantendo però il giusto reddito, prezzi più equi per i consumatori, prodotti di qualità e competitività nel mercato globale".

