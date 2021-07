Assemblea Confagricoltura, Giansanti: Non siamo contenti della Pac, è un compromesso

“Non siamo contenti della PAC. Sicuramente possiamo migliorare, perché questo è un compromesso su una strategia fondamentale per i prossimi anni. Nella definizione del piano molto dipenderà da come si evolverà il processo di approvazione. Va prima definito il concetto di agricoltore e dare rilevanza ai veri imprenditori. Sarà necessario effettuare una valutazione di impatti su ogni singola iniziativa. Il 60-70% delle imprese rischia di vedere ridotto il contributo per ettaro e per questo il PSN deve essere la stele su cui scrivere i 10 punti da svolgere, ma bisognerà fare attenzione anche sul Secondo Pilastro. Il tema della semplificazione è fondamentale e la Pac deve essere integrata nello sviluppo del Recovery Plan. Le risorse a disposizione devono trovare una sintesi nella politica economica agricola, altrimenti rischiamo di perdere un’occasione storica. Dobbiamo fare gli studi d’impatto, preoccuparci delle infrastrutture e dei centri di logistica avanzati. Con cinque agromercati faremmo volare ovunque i nostri prodotti. Sul Recovery vogliamo dare il nostro contributo. Le filiere devono crescere. Con Farm Spa faremo il più grande investimento per il digitale in agricoltura, così da interconnettere le aziende agricole. Dobbiamo rispondere alle sfide del mercato, ma serve visione, coraggio e strategia. Ad esempio le proteine vegetali, oggi molto richieste, catturano alte quantità di CO2”. Così Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, in occasione della 101ma assemblea nazionale.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK