Assemblea Confagricoltura, Patuanelli: solo attraverso innovazione tuteleremo produzioni agricole

“Io condivido al 100% quanto detto da Giansanti sulla necessità di distinguere tra hobbisti agricoli e chi invece rischia il proprio patrimonio per continuare a fare produzioni agricole - ha detto il ministro -. Ma il percorso che è stato fatto nella Pac mi porta a dire che forse si va in quella direzione. Ci sono due modelli: uno che dà contributi a pioggia e uno che la riduce per concentrare dove serve, con una politica chiara di dove si vuole portare l’agricoltura italiana tra 20 anni. E’ chiaro che l’ammontare complessivo della Pac e delle risorse è stato tagliato per il nostro Paese. E’ emersa oggi questa cosa. Tante cose potevo ottenere da ministro delle Politiche Agricole, non certamente una ridefinizione del quantum, in quanto già fissato a luglio con il quadro finanziario pluriennale. Che se è vero che ha ridotto le risorse complessive della dotazione Pac degli stati membri ha consentito di avere un PNRR con i fondi del Next Generation Eu che arrivano in modo prioritario del nostro Paese e che noi utilizziamo in parte consistente per il sistema agroalimentare. E la cifra che è dedicata esclusivamente alla filiera agricola - ha concluso Patuanelli - è superiore al taglio della Pac. Per non parlare delle misure a vostra disposizione”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK