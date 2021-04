Assemblea dei soci e rinnovo cariche sociali-Italia Ortofrutta unione nazionale

Si è tenuta nella giornata odierna, 14 aprile 2021, l’Assemblea annuale dei soci di ITALIA ORTOFRUTTA Unione Nazionale che ha visto il rinnovo delle cariche sociali.

Nella relazione di apertura dei lavori assembleari, il Presidente Gennaro Velardo ha ripercorso i momenti principali dell’ultimo triennio ricordando i risultati positivi e la costante crescita dell’Unione sia in termini di numero delle O.P. associate che di valore della produzione rappresentata, dati che, più di altri, testimoniamo il crescente riconoscimento del ruolo di ITALIA ORTOFRUTTA Unione Nazionale all’interno del settore ortofrutticolo e con le Istituzioni di settore.

In un contesto politico non facile e sempre più incerto per il nostro Paese, sconvolto da una pandemia che ha messo in crisi tutti i settori economici ed anche le solide certezze come il nostro stile di vita e le relazioni sociali, ITALIA ORTOFRUTTA ha dimostrato di saper andare oltre per poter esercitare appieno le propria attività e per raccogliere le istanze mutevoli del sistema ortofrutticolo, tutelandone gli interessi in tutte le sedi sia comunitarie che nazionali, con particolare riguardo alla OCM di settore che continua a svolgere un ruolo essenziale per sostenere la competitività delle nostre imprese e per la commercializzazione e l’apertura dei nuovi mercati.

Il Presidente Velardo così come il Direttore Vincenzo Falconi hanno anche richiamato le O.P. associate sulle necessità di non smettere mai di essere consapevoli del proprio ruolo vivendolo da protagonisti e partecipando in forma attiva alle proposte ed iniziative di settore e per il settore.

Il consiglio di amministrazione che guiderà l’Unione per il prossimo triennio risulta così composto:

Velardo Gennaro - Presidente

Badursi Andrea –Vice Presidente Vicario

Fabbri Pietro –– Vice Presidente

Bernardi Simone –- Consigliere

Caruso Luciano Consigliere

Ciaccia Fabio–- Consigliere

Dalla Valle Simone –- Consigliere

Di Silvestro Giuseppe –- Consigliere

Falcucci Matteo Consigliere

Ferrara Emilio - Consigliere

Firrincieli Carmelo –- Consigliere

Fricano Antonio Francesco - Consigliere

Garfofano Angelo –- Consigliere

Laporta Michele –- Consigliere

Maestri Romeo –- Consigliere

Marchese Alfredo– Consigliere

Martelli Rossella –- Consigliere

Nadalini Francesca –- Consigliere

Paterno Remo - Consigliere

Saadeh Ibrahim– Consigliere

Terzuoli Pietro- Consigliere

Gianfranco Siddu - in qualità di invitato permanente in rappresentanza delle O.P. sarde.

Direttore Vincenzo Falconi

Petrocchi Giovanni Battista – Presidente Onorario