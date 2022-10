Assemblea elettiva straordinaria Agia-Cia: Giovedì 3 novembre sessione pubblica su giovani e Pac e nomina nuovo presidente nazionale

Assemblea elettiva straordinaria per Agia, l'Associazione dei giovani imprenditori agricoli di Cia-Agricoltori Italiani, a Roma, giovedì 3 novembre dalle 10, presso l'Auditorium "Giuseppe Avolio" (Via Mariano Fortuny, 16) e in diretta streaming su YouTube (per seguire online, clicca QUI).

Due i momenti clou dell'appuntamento. La nomina del nuovo presidente nazionale sarà, infatti, preceduta dalla sessione pubblica con al centro i giovani e la Pac, esigenze e sfide degli imprenditori agricoli under 40, d'Italia e d'Europa. Chiamati al convegno, su questi temi, esperti e tecnici, istituzioni e organizzazioni del settore.

Dopo la registrazione dei partecipanti, al via dalle 10, l'apertura dei lavori, alle 10:30, con la nomina della Commissione e la relazione del presidente nazionale Agia-Cia uscente, Stefano Francia.

Dalle 10:45 spazio agli interventi tematici: "I giovani e le sfide della Nuova Pac" con Angelo Frascarelli, Presidente Ismea; “Cambiamenti Climatici: nuove sfide per i giovani imprenditori agricoli europei?” con Diana Lenzi, presidente Ceja - Consiglio Europeo Giovani Agricoltori; “Le prospettive per i giovani imprenditori agricoli nella Politica Agricola Comune del futuro” con Pasquale Di Rubbo, DG AGRI - Commissione Europea; “Il supporto alla sostenibilità dell’agricoltura” con Alessandro Malavolti, presidente FederUnacoma; ”Le scelte strategiche dell’Italia per la futura Pac” con Luigi Polizzi, DG Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - MIPAAF e "I giovani imprenditori agricoli per il futuro dell’Europa" con gli europarlamentari Salvatore De Meo e Massimo Casanova e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno. Alle 13, il dibattito di chiusura con le conclusioni del presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini.

Alle 14:30, infine, la sessione riservata ai delegati con l'elezione del nuovo presidente nazionale Agia-Cia.