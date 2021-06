Assemblea Fruitimprese: Marco Salvi confermato presidente

Si è svolta oggi a Roma la 72 a Assemblea annuale di Fruitimprese. Il presidente uscente Marco Salvi è stato

riconfermato per il quarto mandato consecutivo. Nella sua relazione Marco Salvi ha delineato lo stato del

settore, evidenziando le principali criticità.

IL SETTORE ORTOFRUTTICOLO TRA LOCKDOWN E RIPARTENZA

Nel semestre appena trascorso gli operatori del settore ortofrutticolo si sono confermati protagonisti della

scena economica, continuando a rifornire i punti di vendita e garantendo, con ottimi risultati, la salute ed il

reddito dei propri dipendenti e delle loro famiglie. La capacità di adattamento e la resilienza dei nostri

produttori, operatori commerciali e trasformatori, hanno consentito di far fronte a situazioni di mercato

particolari e difficoltà logistiche sempre presenti. Non è bastato infatti il dover rinunciare ad interi canali

distributivi come l’HORECA, che finalmente nelle ultime settimane si sta rimettendo in moto, ma chi si

occupa di commercio internazionale, come gran parte degli associati Fruitimprese, sta facendo i conti con

l’esplosione del costo nei noli e la carenza di container che si prevede durerà almeno fino alla fine

dell’anno. Si tratta di una speculazione senza precedenti da parte delle compagnie di navigazione che

godono di una singolare immunità dalle normative antitrust, garantita dalla UE fino al 2024.

La Brexit, per fortuna non è stata traumatica come si poteva immaginare. In questo contesto, infatti, il buon

senso ha prevalso e l’entrata in vigore dei progressivi livelli di controllo delle merci sono stati molto diluiti

nel tempo, ne vedremo gli effetti a partire dal 2022, quando gli operatori e le autorità di controllo, ci

auguriamo, saranno pronti.

In Italia abbiamo assistito ad un cambio di Governo in piena pandemia, con un nuovo Presidente del

Consiglio di alto spessore che ha dato una netta accelerazione alla campagna vaccinale e si prepara a dare

seguito al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma che, purtroppo, al pari dell’Esecutivo precedente, ha

dimenticato il nostro settore, che non ha potuto godere, come invece accaduto ad altri, degli aiuti previsti

dai vari Decreti Rilancio e Ristori che si sono susseguiti.

LA BILANCIA COMMERCIALE DEL PRIMO TRIMESTRE 2021

Nel primo trimestre 2021 è ripartito l’export di frutta fresca con un +8% in volume e +15% in valore, bene le

mele ed i kiwi, ma soprattutto le pere che riprendono oltre il 50% del volume perduto, restando però

sensibilmente al di sotto dei dati 2019. Gli altri prodotti registrano tutti un confortante aumento delle

quantità esportate che in complesso vale un +8% in volume e +9% in valore, i dati sono positivi anche

rispetto al primo trimestre di un anno pre-covid come il 2019 con un +2,7% in volume e +16,6% in valore,

segnale che, nonostante tutto, la ortofrutta italiana continua ad essere apprezzata al di fuori dei nostri

confini. Per il futuro auspichiamo che il disgelo Biden-Putin porti in tempi ragionevoli all’eliminazione del

bando all’export dei prodotti freschi italiani che dura ormai da 7 anni, ribadendo ancora una volta

l’importanza dell’apertura dei nuovi mercati ai prodotti italiani, condizione necessaria per lo sviluppo del

settore ortofrutticolo nei prossimi anni.

COSA SUCCEDE A BRUXELLES E STRASBURGO

Negli ultimi due anni si è assistito ad un dibattito sempre più vivo sui temi della sostenibilità in ambito

europeo e, tra le varie iniziative proposte, la strategia Farm to Fork è quella che riguarderà più da vicino il

nostro settore. Gli obiettivi proposti dalla Commissione Europea, seppur non ancora vincolanti, sono molto

ambiziosi, soprattutto in termini di riduzione degli input chimici in agricoltura, con target che arrivano al

meno 50% per gli agrofarmaci e una diminuzione dei fertilizzanti pari al 20% entro il 2030

A questo proposito occorre fare una riflessione sugli aspetti positivi che le politiche europee del Green Deal

e della Farm to Fork possono apportare al settore ortofrutticolo, soprattutto se confrontati con gli

svantaggi che interesseranno invece altri settori dell’agro-alimentare come, ad esempio, la zootecnia, il

vino e le bevande alcoliche. A differenza di questi ultimi, infatti, nella strategia ‘dal produttore al

consumatore’ viene incentivato il consumo di frutta e verdura e il passaggio a diete basate

prevalentemente su proteine vegetali a beneficio della salute umana e dell’ambiente.

Inoltre, le strategie europee hanno avuto il merito di riaprire il dibattito sulle cd. “New Genomic

Techniques” (NGT), su cui la Commissione europea ha recentemente pubblicato uno studio. Il documento

dimostra che le nuove tecniche genomiche possono contribuire a un sistema alimentare più sostenibile nel

quadro degli obiettivi fissati dal Green deal europeo. Sono certo che le nostre aziende saranno all’altezza

della sfida ambientale, dal momento che sono state pioniere nell’attuazione dei metodi di difesa integrata

e che, da diversi anni, investono in ricerca e innovazione. Ritengo infatti che l’Unione Europea, nell’attesa

che la ricerca faccia il suo corso in materia di molecole alternative e nuove tecniche, debba promuovere e

rafforzare la difesa integrata, creando un apposito quadro legislativo e regolamentare.

IN ITALIA VOGLIA DI RIPARTENZA MA LA NATURA NON COLLABORA

Nel nostro Paese spira un vento di ottimismo, il Governo Draghi, che sicuramente rappresenta una garanzia

di professionalità e competenza e le sempre più ottimistiche previsioni sulla crescita del PIL, fanno sperare

per il meglio. Se le ingenti somme stanziate dalla UE e destinate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

saranno utilizzate correttamente, l’Italia potrebbe uscire dal COVID-19 nella posizione che gli compete

nell’economia mondiale. Nei mesi scorsi Fruitimprese ha collaborato alla stesura del Piano, con

suggerimenti sulla logistica dei porti, la digitalizzazione delle imprese agricole e della logistica e lo sviluppo

del trasporto intermodale, temi peraltro confermati nel recente studio di NOMISMA sulla redditività dei

produttori ortofrutticoli che individua proprio nel gap infrastrutturale di porti e intermodalità due dei

fattori principali che ci portano a soccombere nel confronto con altri competitor come la Spagna.

Purtroppo, sappiamo che non è solo un problema infrastrutturale, come diciamo da molti anni a questa

parte, i nostri operatori sono costretti a competere sui mercati internazionali con concorrenti di Paesi come

appunto la Spagna e la Grecia dove il costo del lavoro è notevolmente inferiore. La novità in questo campo

è che anche la Germania si è adeguata, con una politica aggressiva di attrazione degli operai agricoli

comunitari che garantisce loro uno stipendio più alto ed alle aziende agricole un sistema tipo voucher con

costi certi e molto competitivi.

Non mancano neanche le nuvole all’orizzonte, le gelate primaverili hanno decimato le produzioni estive,

ma anche e soprattutto messo in ginocchio alcune di quelle autunnali come pere e kiwi. Nel 2021 molti

produttori, se non adeguatamente salvaguardati, saranno obbligati a guardare ad altre coltivazioni più

remunerative e meno rischiose, come i piccoli frutti e la frutta secca che stanno sostituendo produzioni un

tempo storiche come pesche e nettarine.

Questo tipo di eventi eccezionali, con i quali, a detta degli scienziati, dovremo imparare a convivere,

dovrebbe indurci a fare delle scelte come quelle di investire sulla ricerca di nuove varietà e sistemi sempre

più sofisticati di salvaguardia delle colture e magari unire gli sforzi, implementando nuove forme di

aggregazione.

Parlando di aggregazione non possiamo tralasciare sicuramente quella più importante che abbiamo nel

nostro settore, l’Organismo Interprofessionale, che riparte con un nuovo Consiglio di Amministrazione ed

un nuovo Presidente. Ci auguriamo che in questo ambito si possa trovare una sintesi su alcune questioni

importanti, come quello delle certificazioni agricole, di prodotto e di gestione del personale. Occorre

concordare un unico sistema di certificazione accettato da tutte le catene distributive e riconoscibile anche

a livello internazionale.

COSA CI ATTENDE

Ci aspettano dei mesi molto impegnativi, il 1° Novembre 2021 entrerà in vigore la nuova normativa sulle

pratiche sleali a cui stiamo dando il nostro contributo sin dai primi passi. Paolo De Castro ha dato

un’impronta chiara alla Direttiva, spetta ora al nostro Governo emanare una norma di recepimento che

sappia anche andare oltre, rendendola più aderente alla realtà italiana e cercando di riequilibrare il potere

contrattuale delle parti in campo. Nessuno sente il bisogno di nuovi obblighi burocratici, in questo senso già

quelli previsti dall’art. 62 sono più che sufficienti, il settore ha bisogno di scadenze certe, ma soprattutto

chiediamo che le cosiddette “pratiche sleali grigie”, quelle che sono vietate solamente se non concordate

dalle parti, vengano punite in ogni caso, o almeno ne venga limitato l’uso fissando limiti temporali e

quantitativi.

Capitolo imballaggi. La plastic tax è stata solamente rinviata e dovrebbe (tranne auspicabili ripensamenti

governativi) entrare in vigore dal prossimo anno. Si tratta di una gabella molto pesante per un settore come

il nostro che non è riuscito a trovare alternative valide e che promette di essere particolarmente complicata

per chi importa, ma anche per chi, giustamente, dovrebbe esserne esentato per gli imballaggi che invia

all’estero. Le prime uscite dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si occuperà di riscuoterla, non

sono confortanti. Ci troveremo probabilmente ad elogiare il CONAI, che ha sempre affrontato l’argomento

con grande professionalità e spirito di collaborazione, in particolare nei confronti della nostra Associazione.

Proprio dal CONAI, che ha recentemente dimezzato il contributo ambientale sulla carta, è venuto

recentemente un aiuto agli associati di Fruitimprese nella comprensione della normativa sull’etichettatura

ambientale degli imballaggi che è stata rinviata al 2022 e che rappresenta sicuramente un passo deciso

verso la corretta informazione dei consumatori sulla raccolta differenziata.

Al termine dell’assemblea, il presidente Marco Salvi ha ringraziato per la fiducia confermata, auspicando al

più presto la ripresa delle iniziative associative in presenza.

Scheda / FRUITIMPRESE

Costituita nel 1935 e assunta nel 1949 la forma di Associazione, Fruitimprese riunisce le imprese

ortofrutticole italiane, svolgendo un ruolo fondamentale per favorire lo sviluppo delle aziende impegnate

nell’attività di export-import, in un settore che contribuisce in maniera rilevante all’affermazione del “Made

in Italy” nel mondo. Fruitimprese è al fianco degli associati in una fase di costante evoluzione dello scenario

economico internazionale e di crescente competizione tra i protagonisti del mercato. Le aziende associate

sono oltre 300, per un fatturato complessivo di 8 miliardi di euro, di cui 2 miliardi di fatturato export.