Assemblea Legacoop, Maretti: Pnrr non è dogma, rivedere allocazione risorse e consultare corpi intermedi. Ora giuste alleanze in Ue per tutelare nostra agricoltura

“Siamo ancora con la guerra alle porte e con scelte strategiche da realizzare come approvvigionamento alimentare e energetico. Abbiamo affrontato momenti difficili e inaspettati ma l’abbiamo fatto con coraggio, ma ci aspettano adesso altri momenti complicati, a partire dall’inflazione crescente.

Malgradi enormi difficoltà abbiamo aumentato fatturato e aumentato la produttività anche nella fase covid, ma le cooperative sono state duramente colpite dall’aumento dei prezzi e delle materie prime. Ringrazio gli aiuti del governo ma per molte filiere non sono stati sufficienti e sarà nostro impegno chiedere aiuti più precisi per le nostre cooperative.”

Così Cristian Maretti, presidente Legacoop agroalimentare, nel corso dell’assemblea nazionale di Legacoop.

“Vogliamo condividere percorsi di innovazione, integrazione di filiera e sostenibilità. Vogliamo realizzare protocolli di operazione e rispetto reciproco. Proviamo a replicare il percorso positivo iniziato col bando Borghi.

Ribadiamo con forza la nostra appartenenza al settore primario. Va rafforzata l’integrazione tra cooperative per essere più forti ed evitare il monopolio delle multinazionali, e pensiamo anche all’utilizzo del golden power in questo tipo di percorso.

Manovra, credo che non si discosterà da una impostazione prudente. Noi possiamo però dare un contributo però per migliorare.

Al ministro chiediamo di stabilire un rapporto paritario con ambiente, salute e attività produttive. Dalla pianificazione dello spazio marino al dossier energia, dobbiamo difendere le attività di pesca.

Allocazione che era stata stabilita delle somme Pnrr non è dogma, consultare corpi intermedi per far sì che questa sia una vera occasione. Bisogna spendere bene per poter agire incisivamente.

Ue è patrimonio e opportunità di espansione per le nostre filiere cooperative e dobbiamo difendere li a Bruxelles i nostri interessi. New green deal, non dobbiamo arretrare da quella volontà politica come dimostrano i cambiamenti climatici. Solo con percorso virtuoso possiamo trainare gli altri Paesi che oggi inquinano più di noi. Agricoltura e pesca sono attività maggiormente colpite da cambiamenti climatici. Per questo abbiamo investito nei piani di adattamento per le nostre aziende agricole. Infatti i percorsi sostenibili hanno dato risultati positivi anche economici, penso al biologico.

Con giuste alleanze in Ue potremo raggiungere giuste vittorie come fatto su promozione carne e vino. Lo stesso realizzeremo con cibo sintetico e nutriscore.”