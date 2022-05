Assemblea nazionale Cia a porte chiuse. Spaccata a metà tra attriti e malumori, sul tavolo anche posto direttore. Testa a testa Brunelli-Fini, ecco le linee programmatiche

La CIA si avvia all'Assemblea nel corso della quale sarà designato il nuovo presidente nazionale spaccata esattamente a metà. Da quanto apprende AGRICOLAE infatti, i due candidati, il già presidente in Toscana Luca Brunelli e il presidente dell'Emilia Romagna Cristiano Fini, sarebbero a un testa e testa che lascia presumere una vittoria che si giocherà su un pugno di voti.

Una situazione di stress, quella portata al congresso dall'uscente Dino Scanavino, che, sempre da quanto si apprende, avrebbe portato alla decisione di fare il congresso a porte chiuse. Troppo grande il pericolo su quanto accadrà in merito a eventuali criticità e malumori interni alla Confederazione.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il programma dell'Assemblea nazionale che si svolgerà a porte chiuse:

Programma lavori VIII Assemblea Elettiva Cia

Luca Brunelli redige le proprie linee programmatiche citando Avolio e spiega come "tra le principali sfide, decisive saranno le politiche di contrasto al cambiamento climatico, la sostenibilità delle attività economiche, il soddisfacimento dei crescenti fabbisogni alimentari mondiali, la lotta allo spopolamento delle aree rurali e, come aveva affermato con lungimiranza il Presidente Giuseppe Avolio al Terzo Forum Mediterraneo sull’Agricoltura del 1998 a Cipro, la preservazione della risorsa idrica.

Nell’affrontare queste tematiche occorrerà porre un’attenzione particolare al raggiungimento degli Obiettivi previsti dall’Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile, invertendo anche le tendenze che portano al degrado e al consumo dei suoli, alla perdita di biodiversità e, appunto, al consumo di acqua".

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica le linee programmatiche di Luca Brunelli:

documento programmatico Brunelli Luca

Cristiano Fini, partendo dalla storia della Confederazione degli ultimi 40anni (Alleanza Nazionale dei Contadini (1955), CIC-Confederazione Italiana Coltivatori (1977), Cia – Confederazione italiana Agricoltori (1992), Cia-Agricoltori Italiani (2015), parla di "anno zero per ricominciare". "Come punto di partenza è evidente che abbiamo appena affrontato un “anno zero” uno spartiacque tra il prima e dopo la pandemia con effetti devastanti sulla salute dell’umanità e con impatto rivoluzionario su quell’idea di sicurezza, anche alimentare e stabilità che si era andata consolidando nella società a partire dall’ultimo dopoguerra".

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica le linee programmatiche di Cristiano Fini:

documento programmatico Fini Cristiano

Uno dei nodi da sciogliere resta il posto del direttore nazionale (da statuto la CIA non prevede un direttore generale) che, da quanto si apprende da fonti interne, sembrerebbe in uscita quasi immediata nel caso di vittoria di Fini; in uscita differita di circa tre-sei mesi nel caso di vittoria di Brunelli. Al di là degli eventuali Patti stabiliti con la leadership in uscita.

Nel frattempo Claudia Merlino e entrata a far parte del Cda di Unipol.