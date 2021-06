Assemblea SELEX Gruppo Commerciale: nei primi 4 mesi del 2021 il Gruppo registra una crescita del +4,1%

Si è tenuta giovedì scorso l’Assemblea dei Soci di SELEX Gruppo Commerciale, nella quale è stato approvato il bilancio 2020 che certifica un incremento delle vendite sul 2019 pari al 10,3%. Dal 1° gennaio di quest’anno, con l’ingresso di 6 nuovi Soci, SELEX è la seconda realtà della distribuzione moderna del Paese (fatturato alla vendita di 16,15 mld €, inclusivo dei canali retail e cash&carry) con una quota di mercato del 14,4%*. E la crescita continua. Le 18 Imprese familiari italiane che costituiscono il Gruppo nei primi 4 mesi del 2021 registrano infatti un fatturato in crescita del +4,1%. Il contesto generale del mercato rallenta ed il trend Iper+Super si attesta sul + 0,9%. Nel corso dell’Assemblea, alla quale hanno partecipato tutti i 18 Soci, c’è stata la nomina delle cariche sociali del CdA, che vedono la riconferma del Presidente Alessandro Revello di Dimar, con Dario Brendolan di MaxiDì e Giovanni Pomarico di Megamark come Vicepresidenti. Maniele Tasca, Direttore Generale: «L’andamento positivo dei primi mesi non modifica la preoccupazione per il secondo semestre dell’anno quando ci confronteremo con le difficoltà economiche di alcune fasce della popolazione e con l’inflazione di materie prime importanti. Gli investimenti programmati dagli imprenditori sono funzionali a mantenere integro il potere di acquisto dei nostri Clienti e a raggiungere gli obiettivi di crescita del +4% per il 2021». Per il secondo semestre SELEX conferma il completamento degli investimenti sulla rete vendita** per 360 milioni €, con 72 nuove aperture e 135 ristrutturazione che arricchiranno l’offerta multicanale di insegne nazionali e regionali che coprono tutto il Paese con oltre 3.200 punti vendita. Sono previste ulteriori risorse a sostegno delle famiglie per le quali è stato studiato un piano promozionale che consentirà loro un risparmio di oltre 380 milioni € su tutta la spesa (sul punto vendita e online), si tratti di generi alimentari freschi e freschissimi, drogheria, cura casa e persona. La prima parte del 2021 è stata importante per l’integrazione dei 6 nuovi Soci. Una grande opportunità di sviluppo non solo dal punto di vista commerciale ma anche rispetto alle sinergie che nascono dalle stesse visioni sul futuro. Una fra tutte è la necessità di diventare Imprese sempre più sostenibili. Da questa esigenza è nata una strategia che coinvolge le Marche del Distributore (Selex, Consilia, il Gigante, Vale, Vanto, Su’) e ha l’obiettivo di ridurre del 9% la plastica utilizzata per i pack, la sostituzione del 30% di plastica vergine con plastica riciclata e eliminazione di 155 tonnellate di overpack. Di questo e di tutti i progetti promossi a favore della sostenibilità, dei territori e delle persone che li abitano e li vivono, tratta la nuova edizione del bilancio Sociale SELEX appena pubblicata online: www.bilanciosocialegrupposelex.it L’investimento sulle Marche del Distributore è motivato dal successo di gradimento dei clienti, che si traduce in una quota di mercato della MDD pari a circa il 20% nelle categorie di presenza. Importanti risultati anche per le vendite del canale e-commerce, del quale fa parte il portale www.cosicomodo.it, cresciute del 45% nei primi 5 mesi dell’anno. Il canale vede attive 12 insegne del Gruppo.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK