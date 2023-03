Assica a Bruxelles per discutere lo sviluppo sostenibile del settore carni e salumi

Impegni e best practice del “Programma Sostenibilità ASSICA” al centro della tavola rotonda “Different roles, Same goals” (“Ruoli diversi, stessi obiettivi”) organizzata con le massime autorità della Commissione europea per il comparto agroalimentare. Dopo la prima presentazione della pubblicazione, in occasione dell’Assemblea nazionale ASSICA dello scorso giugno, il percorso di sviluppo sostenibile del settore viene ora presentato a Bruxelles per un confronto con le Istituzioni comunitarie.

L’incontro – fissato per l’8 marzo 2023, dalle ore 16.00 alle 18.00 – nasce dall’esigenza di stimolare un dialogo attorno alla transizione sostenibile del settore e al necessario ruolo delle Istituzioni europee, come supporto decisivo per tale processo virtuoso verso un nuovo modello d’impresa. Il titolo stesso dell’incontro suggerisce la forte volontà di dialogare e confrontarsi in modo sempre più efficace con la Commissione, fondamentale per tutelare uno dei comparti simbolo dell’alimentare europeo. La salumeria italiana rappresenta indiscutibilmente una eccellenza internazionale: i dati (fonte ISTAT)relativi ai primi 9 mesi del 2022 – registrano un export di 147.860 tonnellate per un fatturato di 1.455,4 milioni di euro, a rimarcare il valore economico e qualitativo di questo comparto agroalimentare che, con ben 43 DOP e IGP, possiede il primato europeo di prodotti tutelati.

Alla tavola rotonda parteciperanno: Wolfgang Burtscher – Direttore Generale di DG AGRI (Commissione Europea), Sandra Gallina – Direttore Generale di DG SANTE (Commissione Europea), Leopoldo Rubinacci – Vice direttore Generale di DG TRADE (Commissione Europea), Birthe Steenberg – Segretario Generale di AVEC (EU Poultry Meat Association)e LiveStockVoice, Stefano Verrecchia – Rappresentante Parlamentare Aggiunto (Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE) e Lukas Visek – Membro del gabinetto del Vicepresidente esecutivo Frans Timmermans (Commissione Europea).

A rappresentare il settore saranno presenti: Francesco Pizzagalli – Presidente IVSI (Istituto Valorizzazione Salumi Italiani) e Davide Calderone – Direttore ASSICA (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi). All’evento prenderà inoltre parte il Prof. Marco Frey – Presidente del Global Compact Italia. La moderazione è affidata a Rose O’Donovan, redattrice della testata europea AGRA FACTS.

La tavola rotonda si terrà presso l’NH Berlyamont di Bruxelles e verrà trasmessa in streaming.

Per seguire i lavori, è possibile registrarsi a questo link: https://tinyurl.com/ASSICA-8MARCH

ASSICA, assieme all’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, ha avviato ormai da diversi anni un processo di stimolo alla crescita culturale e all’assunzione di responsabilità verso lo sviluppo sostenibile del quale il “Programma Sostenibilità” è solo il primo passo. L’intento principale del documento è infatti quello di convogliare tutte le attività e i progetti realizzati dalle Aziende del settore e dall’Associazione stessa in direzione delle tre aree della sostenibilità (ambientale, economica e sociale) fornendo agli interlocutori istituzionali validi spunti per un confronto tanto concreto quanto produttivo. Quello che il settore ha deciso di affrontare è infatti una evoluzione culturale nell’approccio al business che ponga la sostenibilità al centro.

L’evento sarà seguito da un momento conviviale, una degustazione di salumi durante la quale sarà offerta ai presenti la possibilità di assaporare alcuni dei prodotti simbolo della nostra tradizione. Il Belgio stesso, Paese che ospiterà la giornata di eventi, costituisce del resto il terzo mercato europeo per import di salumi italiani e rappresenta un chiaro esempio dell’appeal riconosciuto ai salumi fuori dai confini nazionali. Nei primi nove mesi del 2022 ha infattiimportato quasi 7.000 tonnellate di prodotti per un valore di oltre 83 milioni di euro. Prosciutto, salame, mortadella, bresaola e prosciutto cotto, oltre ad essere i salumi scelti per la degustazione, rappresentano infatti le referenze più amate dai belgi.

La giornata rientra fra le attività del progetto “Trust Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITY”, co-finanziato dall’Unione Europea, realizzato da ASSICA per promuovere la cultura produttiva della carne suina e dei salumi, migliorare la conoscenza degli alti standard europei e la grande tradizione storica che contraddistingue questo comparto, dedicando ampio spazio ai valori che la ispirano: qualità, sicurezza alimentare e sostenibilità.