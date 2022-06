Assica, Patuanelli: 50 milioni per aiutare la filiera suinicola nella lotta alla peste africana

"Siamo in un momento particolare per questa filiera ed il ministero ha la massima attenzione. Gli ultimi anni hanno messo a dura prova il nostro sistema produttivo. Oggi l'aumento dei costi si aggiunge alla peste africana, ma il ministero ha stanziato 50 milioni per la sicurezza della filiera suinicola e abbiamo rafforzato i controlli appositi. Stiamo per adottare due provvedimenti per il settore zootecnico, provato duramente e per valorizzare i prodotti. Inoltre i consorzi di tutela vanno potenziati in ambito europeo, ma serve maggiore connessione con le aree rurali, proprio per rilanciare il nostro modello produttivo. Guardo con attenzione al programma di sostenibilità di Assica, ma faremo maggiore attenzione alle eventuali pratiche sleali".

Così in un messaggio Stefano Patuanelli, ministro delle politiche agricole, in occasione dell'assemblea annuale di Assica, organizzata a Roma.