ASSICA, Uila: auguri al presidente Lenti. Momento propizio per rilancio del settore

“Ci preme infine sottolineare come questa assemblea cada in un momento straordinario per il nostro Paese e per il settore agro-alimentare in particolare” conclude Mantegazza. “Da un lato, l’emissione dei primi titoli di debito UE per finanziare gli investimenti previsti nel PNRR, che significano per l’Italia un indebitamento meno costoso e più sicuro; dall’altro, la decisione di sospendere, per cinque anni, i dazi tra Unione europea e Stati Uniti, il che equivale a una vera e propria tregua commerciale che consentirà il rilancio dell’export in quel paese, che rappresenta un giro di affari da mezzo miliardo di euro e riguarda anche il comparto dei salumi, ma che avrà anche ricadute positive sul versante dell’occupazione”.

