Assica-Unaitalia, Forlini: Da Pac e Farm to fork rischio calo produzioni e import merci di minor qualità. Ora sostenere settore. VIDEOINTERVISTA

“Le aziende associate ad Unaitalia sono già da diversi anni che investono in maniera significativa in sostenibilità, questo deve essere un asset prioritario degli investimenti nei prossimi anni. Siamo però consapevoli che questo è un momento nel quale le urgenze debbano essere salvaguardate, siamo di fronte ad aumento del costo delle materie prime senza precedenti, veniamo da un periodo di influenza aviaria altrettanto grave per il settore, poi la peste suina e dunque criticità di natura sanitaria senza precedenti. Non possiamo pensare allora che questi eventi non incidano sui consumi e sull’approccio dei consumatori.”

Così ad AGRICOLAE Antonio Forlini, presidente Unaitalia in occasione dell’evento Assica - Unaitalia “Scenari e Prospettive della filiera carne”.

“Dall’indagine Censis emerge come la sostenibilità sia un aspetto importante ma come questo debba essere coniugato alla sostenibilità sociale ed economica, perché il paese deve continuare a vivere e produrre.

Il rischio della Pac, della Farm to Fork e della riduzione potenziale delle produzione italiane ed europee è l’aumento delle importazione di merci di minor qualità.

Tutte queste criticità portano le aziende a trovare maggiori efficienze per evitare di scaricare sul consumatore gli incrementi di costo. Ciò sarà possibile fino ad un momento, poi sarà necessario che ci siano degli interventi di supporto al settore, perché se gli incrementi dei costi energetici non saranno temporanei ma strutturali, è evidente che le nostre imprese dovranno essere messi nella condizione di investire anche le risorse del Pnrr per rendere i propri allevamenti più efficienti così da ridurre il fabbisogno energetico”.