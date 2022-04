Assica-Unaitalia, Patuanelli: Mantenere alta l’attenzione per tutelare comparto da fake news, Italia leader su sostenibilità. A breve tavoli di filiera per il settore

"Ringrazio per l’invito gli organizzatori nella persona del Presidenti di Assica, Ruggero Lenti e di Unaitalia, Antonio Forlini e saluto il direttore Generale del Censis, Massimiliano Valerii, i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria, i partecipanti presenti e tuti quelli in collegamento.

Mi dispiace non potere essere oggi con voi ma con questo messaggio voglio testimoniare tutto il sostegno del Ministero al vostro settore e a tutti i nostri allevatori che, quotidianamente, contribuiscono a rendere sempre più grande il patrimonio agroalimentare italiano. L’agricoltura italiana sta vivendo una fase di transizione verso un nuovo sentiero di sviluppo e probabilmente il settore degli allevamenti è quello che sta affrontando le sfide più impegnative.

In questi giorni, l’aumento dei costi di produzione di tutti gli anelli della filiera, il caro energia e le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime comprimono i margini operativi dei nostri allevamenti. Il perdurare di questa situazione ci pone tutti difronte alla ricerca di un difficile equilibrio tra profitto, rincari dei listini, perdita di potere di acquisto dei consumatori dietro la minaccia di una potenziale riduzione dei consumi.

Le crisi geopolitiche e le tensioni dei mercati mondiali, tuttavia, non sono questioni che possono essere affrontate a livello di singolo paese.

Il Governo con il recente “decreto Ucraina” ha cercato di dare una prima concreta risposta all’emergenza ma sono convinto che ora serva un’azione europea forte e coesa che metta sul tavolo una nuova tranche di debito comune per affrontare, come nel caso della pandemia, una crisi globale. A livello nazionale, l’impegno del Governo e del Mipaaf è stato massimo per gestire l’emergenza e i danni economici legati alla peste suina africana e all’influenza aviaria, tramite un’attenta gestione sanitaria dei focolai e lo stanziamento di risorse per la copertura dei danni diretti e indiretti.

Questa fase di emergenza, tuttavia, non deve distrarci dalle battaglie di più lungo periodo.

La recente proposta della Commissione di includere i piccoli allevamenti nella direttiva 2010/75/Ue in materia di contenimento delle emissioni industriali sembra non riconoscere il percorso di sostenibilità ambientale avviato dal vostro settore in tutti questi anni. Ci batteremo assieme a voi affinché le esigenze del comparto siano adeguatamente recepite, anche tenendo conto del fatto che il nostro Paese è all’avanguardia in materia di sostenibilità.

Occorre, tuttavia, moltiplicare gli sforzi per trasmettere fino al consumatore finale la consapevolezza di questo percorso, in modo tale da evitare equivoci e fraintendimenti e tutelare i produttori più virtuosi. Allo stesso modo, l’informazione e la comunicazione giocano un ruolo fondamentale per combattere gli attacchi e le fake news che assediano le nostre produzioni.

Il dibattito internazionale sul rapporto cibo-salute deve essere costantemente presidiato in tutte le sedi e a tutti i livelli perché può compromettere la reputazione e la competitività di molte delle eccellenze italiane fino a minare il concetto stesso di dieta mediterranea. Come dimostrano i dati del rapporto Censis che oggi presenterete, un consumatore informato può adottare una sana alimentazione attuando le proprie scelte in maniera consapevole senza il ricorso a sistemi di etichettatura fuorvianti, come il Nutriscore, o a cibi ultraprocessati di origine vegetale.

A ogni modo, a breve verranno riconvocati i tavoli di filiera di settore, al fine di approfondire le necessità del comparto produttivo e di condividere gli strumenti di sostegno.

Concludo ribadendo l’importanza di questi momenti di verifica e di programmazione tra produttori, istituzioni e i componenti della filiera che consentono di attuare un’azione comune e unitaria per sostenere un comparto strategico per l’agroalimentare nazionale."

Così il messaggio del ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli in occasione dell’evento Assica - Unaitalia “Scenari e Prospettive della filiera carne”.