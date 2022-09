Assitol, Giansanti: abbiamo chiesto al ministero di alzare il sussidio a 5 mila euro a fascicolo

"Con Confagricoltura stiamo parlando da tempo di mercato, di modelli che parlino di competitività. Il settore olio è in difficoltà, con una Sau media di 1,6. Dobbiamo fare politica economica, mentre la PAC è una politica sociale, tanto da essere passati alla carestia. Per produrre di più o utilizziamo mezzi della scienza e tecnica, cosa oggi impossibile in Europa per i no a Tea ed altri sistemi. Del resto poi è il mercato che tagliera aziende. Abbiamo chiesto al Ministero di alzare il sussidio a 5000 per ettaro invece di 250, ma senza risultati. Come Confagricoltura sentiamo importante l'aspetto della rappresentanza agricola. Purtroppo oggi la maggior parte delle aziende vive a livelli di sussistenza, oggi abbiamo bisogno di politiche attive, fino ad oggi è mancato un piano strategico verso nuovi target. L'Italia potrebbe essere un grande paese nella produzione degli olii vegetali, utile anche per il trasporto. L'Itlaia può recuperare coltivazioni di soia e colza, ma ancora oggi c'è chi unisce invece di dividere. Al contrario dobbiamo lavorare per diventare più performanti: 52 miliardi di export non bastano, dobbiamo raggiungere Germania e Olanda, tutto questo attraverso un processo di digitalizzazione".

Così Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, in occasione dell'evento Assitol per il 50mo anniversario.