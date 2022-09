Assitol, Stefàno: PAC legata a concetto di sussistenza, deve essere rivista per incentivare produzione

"La politica comunque ha finanziato la proprietà e non la produzione e questo per le piccole aziende si è trasformato in una politica di sostegno, devastante per alcune regioni, come al sud. Serve una ulteriore riflessione sugli strumenti comunitari, soprattutto se vogliamo recuperare autonomia produttiva, per questo la PAC andrebbe rivista. Questa è rimasta in una. Dimensioni di tanti anni fa, quando spesso le aziende agricole facevano autoconsumo. Questo scenario è totalmente cambiato".

Così Dario Stefáno, presidente della Commissione delle Politiche UE del Senato, in occasione dell'evento Assitol per il 50mo anniversario.