Assitol, Welovelievito.it: l’ingrediente si racconta sul web

Sito totalmente rinnovato, campagna social dedicata ai “lievito lovers”, ed il coinvolgimento di Sonia Peronaci, la più importante food influencer d’Italia. Questi i punti di forza di welovelievito.it, la campagna di comunicazione promossa dal Gruppo Lievito di ASSITOL, l’Associazione Italiana dell’Industria olearia, dedicata alle diverse anime di questo ingrediente emblematico della nostra cultura alimentare, alla base di prodotti come pane, dolci, vino e birra.

Nato due anni fa, il website è stato sottoposto ad un restyling completo, pensato per raccontare in modo accattivante e divulgativo il cubetto che durante la pandemia, è diventato autentico oggetto del desiderio per migliaia di consumatori italiani. “Qualcuno potrebbe obiettare che, dopo tutta questa visibilità, non c’è bisogno di parlare ancora di lievito – osserva Paolo Grechi, presidente del Gruppo Lievito di ASSITOL -. Al contrario, il settore ritiene che tutta questa attenzione aiuti a far conoscere meglio questo prodotto, sul quale persiste un rincorrersi di fake news che non si ferma. Con questa nuova veste, vogliamo rivolgerci al consumatore che, nei momenti più duri del lockdown, ha assaporato il calore della convivialità grazie al rito dell’impasto e della lievitazione, e ora può addentrarsi in questo mondo, cercando risposte alle sue curiosità”.

In tal senso, Welolievito.it unisce le emozioni del gusto con le informazioni sugli effetti salutistici del lievito, aprendo la finestra su un comparto di eccellenza della nostra economia. A ridefinire sul web questo quadro complesso e affascinante è stata Living Brands, agenzia di comunicazione che ha letteralmente ricostruito il sito, dandogli una nuova personalità. “La veste grafica rinnovata vuole catturare l’enorme forza simbolica del lievito – spiega Francesco Antinolfi, presidente e direttore creativo dell’agenzia – mettendo al centro del racconto la naturalità e l’emotività che accompagnano questo straordinario ingrediente. Lo abbiamo strutturato come un viaggio, che dal website porta sui social, legandolo ai tanti momenti della giornata in cui il lievito è protagonista”.

In questo percorso, Sonia Peronaci, imprenditrice digitale e tra le più famose food influencer italiane, ha assunto il ruolo di ambassador di welolievito.it. Se il sito ha la forma narrativa del viaggio, Peronaci è la guida che prende per mano il consumatore e lo conduce alla scoperta del lievito in cucina: attraverso una serie di videoricette, le pietanze sono spiegate in modo chiaro e semplice, con il chiaro intento di farle replicare a casa. Il primo appuntamento online è con la crescia di Pasqua, preparazione tradizionale della ricorrenza di primavera (https://www.instagram.com/tv/CNHf4sAKzHm/?utm_source=ig_web_copy_link , Fb:https://fb.watch/4BiDGsUDz6/).

“L’idea è di riuscire a parlare al consumatore con facilità, stabilendo una relazione affidabile e sincera – conclude il presidente del Gruppo Lievito di ASSITOL -. Dentro quel cubetto c’è un mondo intero da narrare”. Quel mondo è anche un modello di economia circolare, che non spreca nulla, ma dà una seconda vita alle sostanze non assimilate dal lievito, in produzioni molto diverse, che spaziano dalla cosmetica alla mangimistica.