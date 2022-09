Assocarni, De Meo: no a derive ideologiche in Europa, consumatore sia informato senza condizionarlo

"La distintività italiana non viene considerata e ci stiamo battendo in Europa. Ad esempio in Commissione agricoltura abbiamo analizzato la direttiva sulle emissioni industriali ed è assurdo che i piccoli allevamenti fino a 150 capi ne siano assoggettati".

Così Salvatore De Meo, Europarlamentare del Ppe, in occasione del simposio "Cow is veg" organizzato da Assocarni a Roma.

"Oggi in Europa esistono due leve, l'ambiente e la sicurezza alimentare, ma su entrambe è necessario mettere le cose in chiaro, serve una giusta informazione. Sono stato nominato dal parlamento relatore per la modifica del regolamento sulla promozione e siamo preoccupati per la possibile eliminazione di carne e vino: non accettiamo questa deriva ideologica, siamo convinti che il consumatore vada correttamente informato, senza imporre o condizionare scelte.