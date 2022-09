Assocarni, filiera bovina nel segno della qualità e sostenibilità, ma Ue mette a rischio settore. VIDEOINTERVISTE DI: Scordamaglia, Prandini, De Meo

Una filiera, che rappresenta più del 4% del fatturato del comparto agroalimentare italiano, per un valore di oltre 6 miliardi di euro, e che vede coinvolti più di 230mila addetti in oltre 135 mila aziende attive in tutte le regioni del nostro paese. Questa la fotografia del settore del bovino italiano scattata nel corso di "Cow is Veg - Il ruolo dei ruminanti in una dieta sostenibile", un simposio internazionale per analizzare gli impatti ambientali, sociali ed economici dell’allevamento del bovino, organizzato da Assocarni in collaborazione con Coldiretti.organizzato da Assocarni in collaborazione con Coldiretti.

Di seguito tutti gli interventi: