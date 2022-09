Assocarni, Scordamaglia: Filiera bovina ha ruolo positivo su ambiente. Ue non può smantellare produzione, affidarsi a trasparenza e dati certi. VIDEOINTERVISTA

“Un cambio totale di paradigma abbiamo voluto dare della comunicazione. Non parlare per tesi contrapposte e urlate ma far venire dalle diverse parti del mondo gli scienziati più coinvolti per dimostrare da un punto di vista scientifico e incontestabile che il bovino non è la causa ma la soluzione a tutta una serie di situazioni di crisi economiche, sociali e ambientali. Oggi consumiamo una quantità di carne bovina, meno di 25 grammi al giorno, che è esattamente quello che tutte le linee guida internazionali consigliano.”

Cosi ad AGRICOLAE Luigi Scordamaglia - Presidente Assocarni a margine di “Cow is Veg - Il ruolo dei ruminanti in una dieta sostenibile”, un simposio internazionale per analizzare gli impatti ambientali, sociali ed economici dell’allevamento del bovino, organizzato da Assocarni in collaborazione con Coldiretti.

“Oggi abbiamo un sistema di produzione in Italia dove la filiera bovina nel suo complesso assorbe più Co2 di quanta ne emetta. Ha dunque un ruolo positivo sull’ambiente, di presidio sul territorio, di contrasto idrogeologico e affermiamo tutto questo con numeri la centralità del settore.

L’Europa oggi si muove senza pianificazione e in maniera strumentale. C’è un mondo dove la domanda di carne bovina aumenta, perché oltre 800 milioni di persone sono in una condizione di sotto nutrizione, non calorica ma proteica, e la soluzione non può che venire dalla produzione bovina che è comunque inferiore a questa domanda crescente.

L’Europa è egoista ed ignora queste esigenze, inoltre smantella la produzione attraverso trucchi burocratici, e penso alla nuova proposta che vuole equipara una stalla di 150 bovini ad una grande fabbrica che emette Co2. Smantellando così la produzione, di cui il mondo ha bisogno, non fa che spostarla verso altri continenti come il Sudamerica, che producono emettendo molta più Co2, fino a cinque volte maggiore.

All’Europa si chiede allora trasparenza, impatti di valutazione seri e preventivi, scelte sulla base dei dati, senza avvantaggiare chi vuole omologare la nostra alimentazione e distruggere il legame col territorio.”