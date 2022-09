Associazione per l’Agricoltura Biodinamica a Sana 2022

L'agricoltura biodinamica è presente al Sana nel convegno organizzato dall'Associazione per l'agricoltura biodinamica (sabato 10 settembre alle ore 16.45 Open Theatre Padiglione 28). Sarà presentato nell’occasione il libro L'insopportabile efficacia dell'Agricoltura biodinamica (Terranuova edizioni). Nell’occasione saranno presenti, gli autori Carlo Triarico, Nadia Scialabba, Alessandro Piccolo, un panel rappresentativo delle figure autorevoli che da diversi atenei ed enti di ricerca in questi anni svolgono ricerca scientifica in agricoltura biodinamica.

Il libro finalmente espone con chiarezza i dati inediti al dibattito italiano sul valore scientifico economico, agronomico e nutrizionale dell’agricoltura biodinamica. Corredato da un ricco patrimonio di note e riferimenti alla letteratura scientifica, espone anche esempi virtuosi di produzione utili per tutto il mondo dell’agricoltura.

Al convegno sarà presente la Cantina di Orsogna (CH) la più rilevante realtà biologica e biodinamica italiana, per una introduzione al primo Master in enoviticoltura biodinamica

Le aziende biodinamiche continuano ad essere aziende più resilienti ai cambiamenti climatici e alle fluttuazioni del mercato rispetto alle aziende convenzionali. Grazie al modello di economia circolare e basso uso di fonti fossili le aziende biodinamiche offrono un modello virtuoso che presenteranno affinché possa essere adottato dall’agricoltura nazionale in questa fase di grave crisi energetica. Le aziende biodinamiche hanno compiuto una scelta di agricoltura di qualità che non va solo nella direzione delle caratteristiche organolettiche del prodotto ma anche verso la sostenibilità ambientale e la salute.

La ricerca scientifica continua a trovare evidenza della validità del metodo biodinamico. Alla metanalisi francese degli istituti di ricerca del ministero dell’agricoltura AgroParisTech e INRAE (Impact of farming systems on soil ecological quality: a meta-analysis) che evidenziava una validità ecologica della biodinamica superiore al biologico base e al convenzionale si è aggiunta oggi la ricerca svolta dall’università di Firenze A review of scientific research on biodynamic agriculture pubblicata a giugno nella rivista scientifica Organic Agriculture.