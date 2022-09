Assodistil, De Castro: Con riforma testo unico IG nuove armi a tutela e promozione Made in Italy, produttori più forti sul mercato

"È un momento importante. Per la prima volta la riforma del testo unico delle indicazioni geografiche comprende anche le bevande spiritose, i prodotti alcolici: l’importante lavoro che stiamo facendo come parlamento europeo per rifondare e creare questo testo unico su tutte le indicazioni geografiche. Le novità saranno molte, sia per quanto riguarda i consorzi, ma anche le tutele che speriamo di rafforzare sempre di più, evitando le locazione. Naturalmente anche rendere più capaci i produttori di gestire l’offerta, di essere più forti sul mercato. Abbiamo un comparto straordinario nelle indicazioni geografiche in Italia, il settore del vino, delle bevande spiritose, del food e quindi ci auguriamo che con questa normativa europea si possano fornire nuove armi non solo di protezione e di tutela ma anche dal punto di vista del mercato. Il lavoro è appena iniziato, presenteremo proprio nei prossimi giorni il primo working document, poi si arriverà alla proposta in Comagri, ma contiamo di avere un nuovo regolamento entro la presidenza spagnola dell’anno prossimo e quindi di riuscire a chiudere il regolamento avviandoci ad un confronto con tutte le principali organizzazioni di indicazioni geografiche europee. Naturalmente il tema è rilevante, per questo invito l’assemblea a fare proposte e a dare indicazioni."

Così l'europarlamentare Paolo De Castro nel corso dell’Assemblea Annuale AssoDistil 2022.