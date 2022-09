Assodistil, Emaldi: Nostra industria esempio di economia circolare. VIDEOINTERVISTA

"La nostra industria si colloca come esempio di economia circolare. Utilizziamo sottoprodotti a cui diamo valore aggiunto ottenendo poi tutta una serie di prodotti finiti che trovano impiego in settori molto diversi, e questa è una grande forza. Quindi non solo alcool etilico, chiamarsi distilleria è ormai riduttivo, la definizione più esatta è raffineria: l’alcool etilico è il primo prodotto a cui seguono tutta una serie di altri prodotti che vanno dagli acidi organici ai coloranti agli integratori alimentari. Per arrivare poi alla parte energetica derivante dalla trasformazione dei residui in biogas o in biometano e ovviamente tutta l’energia derivante da biomasse che otteniamo dalla combustione delle matrici esaurite. Il nostro mondo ha delle chance di prospettiva in linea con le aspettative del mondo attuale."

Così ad AGRICOLAE il Presidente AssoDistil Antonio Emaldi, nel corso dell’Assemblea Annuale AssoDistil 2022.