Assodistil, il settore distillatorio italiano tra modello di sostenibilità e nuove sfide: al via la due giorni nella Distilleria Marzadro

Mancano solo due giorni all’evento di AssoDistil dal titolo “Il settore distillatorio italiano tra modello di sostenibilità e nuove sfide” che si terrà nell’auditorium della Distilleria Marzadro giovedì 28 e venerdì 29 ottobre. L’evento, organizzato in collaborazione con Gruppo SAIDA, Labrenta e Bernadet, sarà un’occasione per parlare del settore distillatorio a 360 gradi.

Antonio Emaldi, presidente AssoDistil, aprirà i lavori della prima giornata con la presentazione del bilancio 2020-2021. Si entrerà nel vivo dell’evento con l’Osservatorio congiunturale presentato da Daniele Serio, partner di Format Research, un focus su come il settore ha reagito durante i mesi caratterizzati dalla pandemia. Successivamente, la parola passerà a Emanuele Di Faustino, project manager di Nomisma, che parlerà dello status e delle prospettive di sviluppo della Grappa in Italia.

La sostenibilità sarà al centro della seconda giornata insieme ai soci sostenitori di AssoDistil, Gruppo SAIDA, Labrenta e Bernadet, che presenteranno Siria, la prima bottiglia 100 per cento green. Ad aprire l’evento saranno Sandro Cobror, direttore generale AssoDistil e Filippo Gallinella, presidente della Commissione Agricolutura Camera dei Deputati. Saranno, invece, Giuseppe Morelli, amministratore delegato di Gruppo SAIDA, Chiara Bettni, business developer di Bernadet e Amerigo Tagliapietra, sales director di Labrenta a presentare i progetti delle aziende sul packaging sostenibile.

“Le imprese dell’industria dei distillati – commenta Daniele Serio - hanno retto l’urto della crisi come poche altre in Italia. Negli ultimi 18 mesi il comparto si è mostrato capace di cogliere i mutamenti dei comportamenti dei consumatori convertendo, in più di un caso, la produzione sotto forme diverse rispetto a quelle solite. In questo senso, le imprese dell’industria dei distillati sono chiamate a confermarsi, intercettando il vento del cambiamento e puntando sulle best practice del settore e all’internazionalizzazione. La pandemia ha inoltre impresso un’accelerazione su temi come quello della ‘sostenibilità’: due imprese dei distillati su tre ritengono fondamentale essere considerate realtà sostenibili”.

“Nel corso dell’evento – spiega Emanuele Di Faustino - saranno presentati i risultati dell’indagine condotta da Nomisma per conto di Assodistil su un campione di 1.000 consumatori di grappa. Tra i diversi aspetti esaminati per capire comportamenti e abitudini di consumo degli italiani vi sono anche il ruolo rivestito dal canale e-commerce, il mixology e i trend di mercato che attendono la grappa per i prossimi anni”.