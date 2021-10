Assodistil, innovazione e sostenibilità spingono la ripresa del settore dei distillati

Un leggero, ma costante trend di crescita. È questo, in estrema sintesi, lo stato sull’industria dei distillati che emerge dallo studio di Format Research presentato oggi, giovedì 28 ottobre, a Nogaredo, in occasione della due giorni di lavoro organizzata da AssoDistil dal titolo “Il settore distillatorio italiano tra modello di sostenibilità e nuove sfide” nell’auditorium della Distilleria Marzadro. Lo studio, che ha coinvolto 90 imprese del settore, fotografa un clima positivo che fa registrare, per il III trimestre 2021, un indice dei ricavi pari a 59, superiore di 14 punti rispetto a per gli altri settori. Una trend sostenuto anche dalla ripresa di fiere ed eventi che ha impattato positivamente sul 49% delle aziende. La loro riduzione aveva comportato un calo del numero di interazioni con nuovi clienti e fornitori per il 59% delle imprese.

Un settore che punta sull’investimento. “Si attesta al 63% - prosegue il documento di Format Research - la quota delle imprese dell’industria dei distillati che hanno effettuato investimenti negli ultimi due anni. Una impresa ogni due ha in programma di effettuare investimenti nei prossimi due anni: più di tre ogni quattro acquisteranno macchinari e/o attrezzature, poco meno di una su tre investirà per la crescita. La pandemia ha anche evoluto la modalità di servizi delle imprese “+141% quelle che hanno attivato il canale dell’e-commerce tramite un proprio sito web e +150% quelle che lo hanno fatto tramite marketplace. Le imprese del settore non intendono tornare indietro e i cambiamenti dei modelli di offerta saranno mantenuti in modo strutturale: il 94% continuerà ad utilizzare l’e-commerce, il 96% la vendita su siti di marketplace”.

In ripresa l’export. Il 79% del fatturato delle imprese proviene da attività effettuate sul mercato domestico (contro 87% del I trimestre 2021), il 21% da quelle effettuate all’estero (era il 13% nel I trimestre 2021). Rispetto al I trimestre ‘21, aumenta l’attività export in Germania e nei Paesi baltici, mentre diminuisce in Portogallo. Stabile la situazione per Francia e Spagna, mentre è in ripresa l’attività in estremo Oriente e Nord America.

Le distillerie considerano “fondamentale” la sostenibilità. Per il 69% delle imprese i consumatori attribuiscano importanza al fattore green in fase di acquisto, il 42% lo ritengono addirittura determinante. Circa una impresa ogni cinque dichiara di possedere almeno una certificazione «sostenibile». Il 10% delle imprese non ancora in possesso di una certificazione green sostiene che se ne doterà entro il 2021: si tratterà prevalentemente di dichiarazioni di tipo ambientale.