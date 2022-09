Assosementi al Food&Science Festival: sabato 1 ottobre un evento per spiegare il futuro del nostro cibo

Ti chiedi come saranno la frutta e la verdura del futuro e come reagiranno ai cambiamenti climatici? Vuoi sapere quali evoluzioni in agricoltura possono ridurre il problema della siccità? Sei in cerca di suggerimenti per mettere in tavola dei cibi sani ma veloci da preparare? Potrai trovare tutte le risposte a queste domande durante “Chiedilo alla scienza”, l’incontro promosso da Assosementi sabato 1° ottobre alle ore 10. L’evento si svolgerà sia in streaming si in presenza, presso il Teatro Bibbiena di Mantova (Via Accademia 47), nello scenario del Food&Science Festival.

“Chiedilo alla scienza” è l’occasione per approfondire le nostre conoscenze sulle specie coltivate alla base della nostra dieta. Nel corso dell’evento Luigi Cattivelli, Direttore del CREA - Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica, e Massimiliano Beretta di ISI Sementi risponderanno a tutte le domande del pubblico e spiegheranno perché oggi alcune specie hanno determinate caratteristiche e come potrà essere disegnato il loro futuro, anche grazie al miglioramento genetico.

Puoi inviare la tua domanda già ora, cliccando qui. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Food&Science Festival.