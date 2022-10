Asvis, Riccaboni (Santa Chiara Lab): crisi mette a rischio fasce più deboli, ma Ue non soffre di insicurezza alimentare. VIDEOINTERVISTA

L'emergenza ci ha fatto capire che non possiamo essere così dipendenti da altri ed anche questo sta facendo maturare delle idee sul fatto che, pur senza diventare autonomi al 100%, i singoli paesi cercheranno di aumentare la loro capacità di essere perlomeno sovrani, nel senso di poter garantire una certa quota più alta possibile. C'è da dire che l'Europa comunque non soffre di insicurezza alimentare, il problema dell'Europa saranno i prezzi che aumenteranno. È un tema importante perché c'è un problema anche di fasce sociali più vulnerabili. Dunque non soffriremo di mancanza di cibo e su questo dobbiamo stare tutti tranquilli. Purtroppo fasce marginali possono soffrire l'aumento dei prezzi, quindi dobbiamo occuparci di questo per far fronte ai temi di cui stiamo discutendo in queste settimane. L'innovazione è veramente importante, quindi dobbiamo continuare a investire in innovazione. Il PNRR attribuisce molte risorse a questi argomenti. È un cambiamento epocale e le risposte devono essere epocali.

Così ad AGRICOLAE Angelo Riccaboni, presidente del Santa Chiara Lab – Università di Siena, a margine dell’evento nazionale “Innovazione per la sicurezza e la sostenibilità agroalimentare” organizzato da ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, nell’ambito della sesta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile

-Per quanto riguarda il nuovo governo e la possibilità che si allunghino i tempi.

"Non sta a me dire queste cose. Però per quanto riguarda alcuni interventi che conosco di più, cioè quelli legati all'innovazione, ormai sono stati presi degli impegni e sono stati firmati documenti, quindi credo che non ci sia nessun cambiamento. Per il resto, ovviamente vedremo quello che succede. Però l'Italia sta diventando una superpotenza del cibo, non solo perché il cibo nostro è buono e si sta bene ma perché sta attuando una diplomazia alimentare. Credo che deflettere da questo strumento sia impossibile ormai, perché abbiamo solo vantaggi da questo. Quindi credo che la strada che è stata intrapresa negli ultimi anni continuerà.