ASviS, Sicurezza alimentare e crisi internazionali: analisi, soluzioni ed esperienze verso una piena attuazione dell’Agenda 2030 ONU

Si svolgerà il 19 ottobre 2022 (15.00-17.30) presso l’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni a Roma, l’evento nazionale “Innovazione per la sicurezza e la sostenibilità agroalimentare” organizzato da ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, nell’ambito della sesta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile (4-20 ottobre).

Il convegno è stato realizzato con il contributo del Gruppo di lavoro ASviS sul Goal 2, coordinato dal prof. Angelo Riccaboni, presidente del Santa Chiara Lab – Università di Siena, e dal prof. Gian Paolo Cesaretti, presidente della Fondazione Simone Cesaretti, e del Gruppo di lavoro sul Goal 12 coordinato da Eleonora Rizzuto e Valter Menghini, rispettivamente Presidente e membro del Consiglio direttivo dell’AISEC, e Valentino Bobbio e Luca Raffaele, rispettivamente Segretario generale e Direttore generale di NeXt con il supporto di Camst e Granarolo.

A partire dalla situazione geopolitica ed internazionale generata dalla guerra russo-ucraina e dall’effetto combinato della crisi climatica e della pandemia, il convegno intende riflettere sulle sfide attuali e su come tale nuovo contesto abbia evidenziato fragilità e forti criticità legate alla sicurezza alimentare fino a poco tempo fa inimmaginabili. Pesanti ripercussioni economiche, esposizione agli effetti del cambiamento climatico, disuguaglianze sociali rendono centrale il tema della food security e della sovranità alimentare e rendono urgente la necessità di una solida cooperazione tra i vari Paesi e i vari attori come strumento di dialogo e risposta di medio-lungo periodo alle crisi internazionali.

L’evento sottolineerà possibili soluzioni e linee di intervento per affrontare la crisi della sicurezza alimentare. Tra queste la promozione e valorizzazione di innovazioni tecnologiche, colturali, gestionali e sociali necessarie per promuovere nuovi modelli di produzione e consumo per assicurare la sostenibilità di un sistema del cibo che sia in grado di garantire la sicurezza alimentare per tutti. In occasione dell’evento sarà inoltre pubblicato l’aggiornamento del Position Paper del Gruppo di lavoro sul Goal 12 su Produzione e consumo responsabili.

Interverranno Maurizio Martina, Vicedirettore Generale della FAO, e Stefano Gatti, Inviato Speciale per la Sicurezza Alimentare, del Ministero degli Affari Esteri.

“L’evento nazionale ASviS sul Goal 2-Sconfiggere la fame e sul Goal 12-Consumo e produzione responsabili”- dichiara il prof Angelo Riccaboni, presidente del Santa Chiara Lab – Università di Siena e coordinatore del Gruppo di Lavoro ASviS sul Goal 2- “è un appuntamento molto importante in questa fase così critica e delicata dove l’instabilità geopolitica, la pandemia e gli effetti del cambiamento climatico hanno reso sempre più urgente la necessità di affrontare sfide come la sicurezza alimentare. Dobbiamo promuovere la cooperazione e portare l'innovazione dal mondo della ricerca a quello delle imprese cogliendo anche la grande opportunità fornita dal PNRR e dal Centro Nazionale Agritech”.

L’evento, introdotto dal professor Angelo Riccaboni da Eleonora Rizzuto, Presidente dell’AISEC - Associazione Italiana per lo Sviluppo dell’Economia Circolare, Co-coordinatrice del GdL ASviS sul Goal 12, darà spazio a quattro temi fondamentali. Si partirà da un focus sul quadro internazionale e sul ruolo strategico dell’innovazione per la sicurezza alimentare con l’intervento di Maurizio Martina, Vicedirettore Generale della FAO; si continuerà quindi con Stefano Gatti, Inviato Speciale per la Sicurezza Alimentare MAECI, che evidenzierà il ruolo dell’Italia nel mondo in tema di food security. Il dibattito proseguirà puntando l’attenzione sulla povertà alimentare nel nostro paese mostrando soluzioni ed esperienze di innovazione sociale. Introdotti da Gian Paolo Cesaretti, Presidente della Fondazione Simone Cesaretti, Co-coordinatore del GdL ASviS sul Goal 2, interverranno: Federica De Gaetano, Responsabile scientifica per lo sviluppo rurale e la sicurezza alimentare dell’AICS, Alberto Frausin, Presidente di Federdistribuzione, Dario Giardi, Responsabile Sostenibilità ed Economia Circolare di Confagricoltura, Marco Lucchini, Segretario generale della Fondazione Banco Alimentare, Davide Marino, Osservatorio per l’insicurezza alimentare di Città metropolitana Roma Capitale e Sabrina Soffientini, Attività economiche e produttive – settore primario e agrindustria di Federconsumatori. Infine, verrà affrontato il tema del ruolo dell'innovazione tecnologica e organizzativa per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori con gli interventi di Gianpiero Calzolari, Presidente di Granarolo, Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Francesco Malaguti, Presidente di Camst, Diana Lenzi, presidente Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs (Ceja) moderati da Valter Menghini, Consiglio direttivo dell’AISEC - Associazione Italiana per lo Sviluppo dell’Economia Circolare, Co-coordinatore del GdL ASviS sul Goal 12.

Le conclusioni saranno affidate a Valentino Bobbio, Segretario generale di NeXt – Nuova economia per tutti, Co-coordinatore del GdL ASviS sul Goal 12.

L’evento si svolge presso l’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni Scalinata di via Milano 9a, Roma.

Informazioni e agenda sono disponibili su: https://www-2022.festivalsvilupposostenibile.it/eventi-nazionali/237-454/goal-2-12#

È possibile seguire in streaming l’evento su https://www-2022.festivalsvilupposostenibile.it/, sulla pagina Facebook dell’ASviS e sul canale YouTube dell’ASviS