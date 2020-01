ATTENTATO CERIGNOLA: BELLANOVA, SOLIDARIETA’ A CGIL E LIBERA. TORNERO’ A FOGGIA. CHI MINACCIA NON CI FA PAURA

“La mia solidarietà alla CGIL e a Libera contro le Mafie, per l'attacco che stanotte ha danneggiato la loro sede di Cerignola, in Puglia. Tornerò presto a Foggia, anche con la Ministra Lamorgese, perchè una cosa è certa: non siete soli, lo Stato, le istituzioni, i cittadini, sono al vostro fianco”. Così la Ministra Teresa Bellanova a seguito dei danneggiamenti alla sede della Camera del Lavoro della Cgil a Cerignola, compresa la stanza che ospita l'associazione Libera, perpetrati in nottata. “ Non fatevi intimidire da chi usa la violenza per tenere sotto scacco le comunità e il territorio. Solo pochi giorni fa, alla manifestazione Foggia Libera Foggia eravamo in 20mila, donne e uomini onesti, che da tutta la Puglia e da tutto il Paese hanno voluto portare un messaggio chiaro: siamo la maggioranza, siamo più forti. Chi minaccia, distrugge, ricatta, non ci fa paura.”

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK