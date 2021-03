Audizione del Ministro Franco in Senato. De Carlo: Transizione ecologica tuteli agricoltura e allevamento italiani

Secondo recenti dati della FAO - Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, infatti, produrre un chilo di carne bovina in Italia comporta l'emissione di un quinto della Co2 emessa per produrre la stessa quantità di carne negli Stati Uniti o in Asia; inoltre, per realizzare in Italia questo stesso chilo di carne è sufficiente appena il 5% dell'acqua utilizzata in altri paesi.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK