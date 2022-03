Aumento costi, Comagri Camera. Edagricole: Costituire Comitato tecnico scientifico per rispondere a crisi. Su zootecnia rischio chiusura aziende e calo produzioni

“Tra le criticità dirette e indirette troviamo il tema degli approvvigionamenti e dell’import di cereali, proteiche e oleaginose, mentre sull’export troviamo l’embargo verso la Russia.

C’è poi l’aumento dei costi energetici, ma anche l’aumento e la carenza di fertilizzanti. Abbiamo di conseguenza un aumento della dipendenza dall’estero, anche dei materiali genetici (sia varietà che ibridi). Infine tra le conseguenze di questa crisi troviamo anche la scarsa disponibilità di manodopera specializzata che limita l’introduzione di tecnologie avanzate.”

Così Michele Pisante, Edagricole, nel corso dell'audizione in Comagri Camera sulle problematiche connesse all’aumento dei costi dei prodotti agricoli a seguito dei recenti sviluppi del conflitto in Ucraina.

“Nel breve periodo bisogna porre rimedio a dei deficit strutturali che la nostra agricoltura si trascina da tempo. Importante sarebbe la costituzione di un comitato tecnico scientifico che, al pari di quanto avvenuto per la pandemia da covid, possa effettuare delle analisi con metodo scientifico e proporre soluzioni basate sui dati e informazioni.

Tra gli interventi immediati occorre rafforzare le grandi colture per l’alimentazione umana e zootecnica, oltre a quella per tutte le filiere produttive. Bisogna rafforzare strutture già esistenti come l’osservatorio dei prezzi per il settore agroalimentare, già presente in Ismea, che deve essere potenziato e dotato di una terzietà che solo un comitato tecnico scientifico può dare.

Bisogna sciogliere nodi normativi, specialmente in campo di genotipi ottenuti con le New Breeding Techniques, abbiamo accumulato ritardi non giustificabili.

Tra le azioni del medio periodo c’è invece bisogno di una infrastrutturazione che può essere legata anche ai nuovi strumenti della nuova pac ed una revisione critica della Farm to Fork. Questo è importantissimo perché il loro impatto potrebbe indebolire la nostra agricoltura. Servirebbe poi un riesame urgente degli ecoschemi e della condizionalità rafforzata. Inoltre occorre fare un approfondimento delle risorse idriche e lavorare ad un nuovo equilibrio sugli approvvigionamenti energetici di fonte agricola ed una riqualificazione del ruolo dei professionisti dell’agricoltura, in particolare agromeccanici e controterzisti.

Infine ci sono gli interventi strutturali, abbiamo un orizzonte fino al 2030. Occorre ricostituire delle forme di ammasso nazionale strategici, potenziare poi le infrastrutture irrigue, stravolgendo però gli attuali sistemi di gestione, ed incidere sulla difesa del consumo da suolo” conclude Pisante.

“Sulla zootecnia le criticità sono molto importanti, ricordo l’aumento dell’energia, la scarsità delle materie prime e gli aumenti non controllati dei mangimi. Troviamo poi l’aumento e la scarsità dei concimi, oltre alla chiusura di alcuni mercati tradizionali delle Dop e Igp.

Il rischio reale che corriamo è la riduzione delle produzioni e la macellazione di animali in fase produttiva per una perdita di patrimonio zootecnico soprattutto genetica. C’è poi il rischio di chiusura delle aziende.”

Così Giuseppe Pulina, ordinario Zootecnia Università di Sassari e Comitato tecnico scientifico Edagricole nel corso dell’audizione.

“L’obiettivo che dobbiamo perseguire è il mantenimento del patrimonio zootecnico, l’aumento dell’efficienza delle filiere e il miglioramento della sostenibilità attraverso il rafforzamento della zootecnia rigenerativa.

Nell’immediato abbiamo bisogno di mettere a terra un programma Farr (foraggi, amidi, riciclo, raffinazione) che dovrebbe comprendere un piano foraggiero e mangimistico nazionale di emergenza con un programma strategico nazionale per le colture proteiche. Oltre a ciò un regolamento per l’impiego di biomasse foraggere che destini almeno una parte di ciò che oggi viene destinato ai digestori alle stalle. C’è poi l’incentivazione alla coltivazione di cereali foraggeri primaverili estivi ad alta digeribilità. Un programma strategico nazionale per le colture amidicole e cerealicole e una sospensione temporanea ai divieti di coltura e mangimi geneticamente modificati.

Su riciclo-raffinazione. Occorre un piano nazionale obbligatorio per il conferimento dei coprodotti agro industriali con finalità mangimistiche. Il recupero totale di azoto e fosforo da affluenti zootecnici direttamente o attraverso digestori. Dare poi corso con incentivazione alla legge Gadda sulle eccedenze alimentari per l’uso in mangimistica.

Riguardo gli interventi a medio lungo periodo.

Occorre un piano biodigestori, bisogna rafforzare molto questa infrastruttura che tra l’altro consente la produzione e dunque il risparmio di biometano.

Poi strutture aziendali per porcilaie e strutture avicole che consentano di ottimizzare i cicli di produzione e rispondere alle esigenze del Farm to fork. Un piano di sviluppo di strutture e reti dati per l’agricoltura di precisione. Un piano di coprodotti agroindustriali. Le Nbt per la genetica animale ed infine inserire nella Pac tutta la filiera.”