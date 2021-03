Avanguardia didattica: “Start” per il primo Corso professionale in “Fondamenti di video animazione educativa”

È il secondo Progetto di successo, dopo il Festival internazionale dell’Animazione Educativa “School in Motion”, messo a punto dall’Associazione non profit EMI-Educazione Multimediale Innovativa in partnership con UCI-Unione Coltivatori Italiani ed organizzato dall’Ente di formazione ANAPIA, con il riconoscimento del MIUR.

Ieri, dunque, lo start del primo laboratorio sperimentale su scala nazionale, destinato ai Docenti e finalizzato alla realizzazione di prodotti audiovisivi animati, a valenza educativa, non complessi. Dinanzi ad una nutrita e attenta platea di professionisti della Scuola, si è svolta online la prima lezione di sceneggiatura e analisi del testo filmico.

Il Corso ha una durata totale di 100 ore, è strutturato in videoconferenze in modalità sia sincrona che asincrona, sulla base di 2 appuntamenti settimanali; è interamente pagabile con la Carta del Docente, usufruendo anche delle Borse di Studio offerte dall’Ente promotore. Si concluderà a Luglio, con il rilascio agli iscritti del Certificato delle Competenze (D.L. n°13 del 16.01.2013) e la produzione individuale di un cortometraggio a scopo educativo, utilizzabile nelle classi.

“Ho appoggiato e voluto fortemente la realizzazione di questo Corso, per fornire un supporto alla classe docente in un periodo storico molto difficile e nuovi stimoli alle generazioni di studenti che costituiranno i pilastri del nostro futuro. Direzione decisa e imprescindibile oggi, per potenziare i sistemi di apprendimento nella Società di domani” le parole del Presidente Nazionale dell’UCI, Mario Serpillo.

“Servono nuovi stimoli nella didattica e, di conseguenza, nuovi strumenti che siano efficaci, immediati e al passo con i tempi” afferma il Prof. Antonello Capra, Presidente di EMI e ideatore di questo secondo progetto di avanguardia didattica.

“Attraverso la video animazione – prosegue il Prof. Capra – si potrà potenziare il mondo della Scuola, rivitalizzando l’interazione tra il corpo docente e gli alunni. La video animazione non è di per sé un facilitatore di apprendimento: lo diventa nel momento in cui si conosce correttamente la grammatica che è alla base di questo linguaggio.

L'animazione non è, come spesso si pensa, un linguaggio esclusivo per l'infanzia, ma un linguaggio per tutte le età: pensiamo all’uso saggio che se ne è fatto all'interno di trasmissioni televisive come Quark e agli importanti contributi del maestro Bozzetto; questi casi hanno dimostrato un altissimo potenziale comunicativo che può essere sfruttato validamente anche all'interno delle Scuole.

Come docenti, abbiamo l’opportunità di comunicare in maniera diversa, più ricca e direi più inclusiva all'interno delle aule scolastiche. Fondamenti di video animazione educativa, pertanto, è un Corso che vuole offrire agli insegnanti un'opportunità nuova: apprendere sia la teoria che la pratica per poter progettare, e chiaramente realizzare, animazioni per la didattica, con lo scopo di rendere il lavoro all'interno delle classi più personalizzato, più inclusivo e mirato anche ai bisogni educativi speciali”.

Allora, avanti tutta e un augurio speciale dalla redazione di Agricolae per questa nuova avventura.