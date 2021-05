Aviaria, Forlini (Unaitalia) : negli allevamenti italiani la sorveglianza e’ da tempo un obbligo e priorita’,

“Ben vengano i messaggi di allerta a livello mondiale sull’aviaria, affinché la sorveglianza negli allevamenti di pollame, nei selvatici e nei mercati di animali vivi diventi una priorità globale. Attenzione però a creare allarmismi in Italia, che è un Paese preparato, dove ogni anno vengono effettuati migliaia di controlli e dove ha sede il Centro Europeo di riferimento per l’influenza aviaria”. Così il presidente di Unaitalia, Antonio Forlini in riferimento alle ultime notizie riportate dai media circa un possibile rischio pandemico legato al nuovo virus aviario (AIV) H5N8 pubblicato dai ricercatori cinesi Weifeng Shi del Shandong First Medical University and Shandong Academy of Medical Sciences di Jinan e George Fu Gao del Chinese Centre for Disease Control and Prevention di Pechino sulla rivista Science.

“La sorveglianza negli allevamenti di pollame è da tempo un obbligo e una priorità del settore avicolo italiano che adotta rigorose misure di biosicurezza emanate sul tema dal Ministero della salute e dalla Commissione europea per prevenire l’introduzione e la diffusione dell’influenza aviaria negli allevamenti avicoli. L’Italia, negli anni ha dimostrato una grande capacità di controllo e di gestione dei casi di aviaria, grazie a un imponente sistema di monitoraggio dell’avifauna selvatica e degli animali selvatici che sono i veri portatori/veicoli dell'aviaria, e a un collaudato sistema di collaborazione tra Ministero della Salute, Regioni ed ASL e le filiere produttive”.

Unaitalia ricorda inoltre che l’influenza aviaria è una patologia dovuta a un virus influenzale di ceppo A (orthomyxovirus), che ha come serbatoio naturale gli uccelli selvatici e chepuò colpire diverse specie di uccelli domestici, ma che non si trasmette in maniera efficiente da persona a persona. Qualora si abbia a che fare con virus dell’influenza aviaria potenzialmente in grado di trasmettersi dall’animale all’uomo, la trasmissione può avvenire soltanto tramite contatto diretto e promiscuità con animali infetti e in assenza totale di regole comportamentali di igiene. Non sono mai stati registrati casi di contagio per via alimentare.