Aviaria, Rolfi (Lombardia): Servono ristori immediati per allevamenti avicoli e piano nazionale di biosicurezza

"Bisogna sostenere la filiera avicola colpita in questo periodo storico sia dall'aumento dei costi energetici, delle materie prime e dei mangimi che dal ripresentarsi in maniera forte della aviaria nei territori centrali della produzione avicola italiana. C'è bisogno di una attenzione particolare e di risorse immediate in finanziaria. In tal senso va la nostra richiesta di riattivare il fondo previsto per indennizzare gli allevatori costretti a bloccare l'accasamento degli animali e quindi obbligati di fatto a un vuoto della attività per arginare la diffusione della epidemia. Gli allevatori vanno risarciti riattivando un fondo già presente per i precedenti casi di epidemia". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi.

