Avicoltura, Unaitalia, Dorfmann: possibili barriere europee su soia derivata da deforestazione pone difficoltà alla filiera

"Il settore avicolo è molto importante ed in questo momento sta percorre una situazione particolarmente difficile. Abbiamo il rincaro della materia prima, con i mangimi, causata principalmente dalla guerra, ma dietro c'è anche la speculazione, che porta ad un aumento di prezzi non giustificata. Stiamo cercando di portar fuori dall'Ucraina la materia prima bloccata e tra pochi giorni andrà al confine polacco-ucraino per vedere se i corridoi di solidarietà funzionano, soprattutto per le materie prima che gli ucraini devono vendere. C'è un'altra preoccupazione di medio-lungo periodo sull'import di prodotti frutto di deforestazione, legata molto alla soia in Sud America. Di questo va tenuto conto anche per la carne avicola, in quanto rischieremmo un rincaro per barriere nuove. Questa azione va accompagnata da barriere per la carne di importazione, altrimenti rischieremmo di ricevere produzioni a basso prezzo, creando problemi per gli allevatori europei. Il settore in questo momento ha bisogno di aiuti e lo stato italiano deve utilizzare il fondo di crisi per la zootecnia, quindi produzione di latte, carne e uova".

Così Herbert Dorfmann, europarlamentare membro della Commissione agricoltura, in occasione dell'assemblea Unaitalia in svolgimento a Roma.