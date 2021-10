Pre-Cop26, Casini: Glasgow può essere la pietra miliare per l’impegno concreto contro il cambiamento climatico

“L’agenzia delle Nazioni Unite per la meteorologia ha stabilito che il costo economico per i disastri ambientali negli ultimi 50 anni ha sommato per 3 trilioni di dollari. Una stima allarmante, ma non l’unica. La contabilità più grave è la perdita di vite umane: secondo la rivista Lancet perdiamo 5 milioni di persone ogni anno. Il contrasto ai cambiamenti climatici è una sfida planetaria che riguarda l’umanità intera. La riunione di Milano ha confermato gli elementi allarmante dell’ultimo rapporto intergovernativo: stiamo assistendo a cambiamenti mai visti nelle ultime centinaia di migliaia di anni. Dovremo confrontarci con un aumento di mezzo grado della temperatura media globale. Lo scioglimento dei ghiacci di Antartico e Artico metterebbe in pericolo non solo le piccole isole, ma anche città fragili come Venezia. Inoltre lo scioglimento dei ghiacci ha aperto nuove strade marittime commerciali e questo deve portare ad una revisione degli accordi. Il multilateralismo è la chiave per andare avanti costruttivamente e per questo la Cop26 può essere una pietra miliare per l’impegno concreto da parte di tutti”. Così Pierferdinando Casini, Presidente del Gruppo italiano della Uip e Presidente onorario della Unione Interparlamentare, alla sessione di inaugurazione del Pre-Cop26 alla Camera dei deputati.

