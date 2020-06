B/OPEN, AIAB: PIANO COLAO METTE AGRICOLTURA IN SECONDO PIANO

B/Open, Vincenzo Vizioli, Vicepresidente del Consiglio Direttivo Federale AIAB, boccia il piano Colao: "La parte agricola è stata messa in secondo piano. L'agricoltura biologica non è stata concepita come motore di sviluppo. Siamo su posizioni di retroguardia sulla Pac. Sul Farm to fork il governo è defilato in Europa. Il biologico è tenuto dai consumatori e non dagli incentivi della politica. Il piano strategico elaborato all'Expo di Milano è rimasto sulla carta, mentre oggi il decreto rotazioni è un oltraggio ai principi dell'agronomia, è un biologico che non si può chiamare tale. Continuiamo a proporre proposte di sviluppo dei territori, ma per l'ennesima volta chi cresce sono gli importatori: questa è miopia dei ministeri e delle associazioni di categoria. Se la domanda cresce, possibile che dobbiamo rispondere con le importazioni? Dobbiamo applicare una politica del biologico, di sostegno".

