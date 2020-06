B/OPEN, CONFAGRICOLTURA: DIMINUISCONO SUPERFICI IN CONCESSIONE

B/Open, Luigi Tozzi, responsabile Ufficio Qualità e sicurezza alimentare di Confagricoltura, ha parlato della diminuzione delle superfici in concessione: "Questo probabilmente dipende dalla saturazione del mercato e questo è un fenomeno preoccupante soprattutto se la Farm to Fork prevede un aumento delle superficie, una soluzione non utile. Legare l'aumento del bio con l'aumento delle aree non serve a nulla. Le politiche devono essere fatte in questa prospettiva. La domanda cresce e il bio non è sufficiente se il mercato fa aumentare le importazioni. Per questo bisogna spingere sulla semplificazione, che è un cambio di mentalità, il controllo fa fatto sul processo e non sulle carte, come succede oggi. Con il Farm to Fork rischiamo solo di favorire le importazioni, perché le condizioni imposte all'agricoltura biologica sono onerose e non potremo mai imporle ai paesi extra Ue, provocando un gap".

