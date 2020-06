B/OPEN, FEDERBIO: IL NON BIOLOGICO COSTA TROPPO POVO

B/Open, Andrea Bertoldi, vicepresidente di Federbio ha parlato del differenziale tra i prezzi bio e non bio: "Il non biologico costa troppo poco, così non si riesce a fare reddito. Dobbiamo dare il giusto valore ai prodotti, in particolare per quelli certificati, perché non scaricano sulla collettività dei costi che poi lo stato deve pagare. In un certo modo noi facciamo prevenzione, sull'alimentazione non dobbiamo risparmiare e per questo dobbiamo fare informazione su quello che chiamiamo "il giusto prezzo". Ricordiamo che gli agricoltori sono coloro che custodiscono il territorio e per questo vanno salvaguardati, dobbiamo aiutare il cambio generazionale, ma i giovani vanno incentivati con il giusto guadagno".

