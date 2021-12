Baldrighi (Origin Italia): Serve un progetto di politica nazionale per sistema DOP e IGP. Ripartiamo da impegno del Governo

“Apprezziamo l’ordine del giorno presentato oggi dall’On. Cenni e dall’On. Incerti che impegna il Governo a porre in essere un apposto provvedimento normativo volto ad incrementare le risorse per afforzare la promozione, la valorizzazione e l'informazione dei prodotti agroalimentari italiani Dop e Igp e il potenziamento dei consorzi di tutela - prosegue ancora Cesare Baldrighi – – Confidiamo inoltre che anche altri parlamentari di tutte le forze politiche condividano e sostengano questo bisogno per realizzare insieme anche al Governo un vero ‘progetto ripartenza’; alle organizzazioni della filiera agroalimentare chiediamo di non sottovalutare queste criticità: dal sistema dell’etichettatura, (Nutriscore), al tema della tutela delle IG (per esempio i casi Prosek e aceto sloveno). Tutti campanelli di allarme – conclude Baldrighi - che ci devono vedere quanto mai uniti, pena la deflagrazione, in un effetto domino assai pericoloso, per tutto l’agroalimentare italiano”.

