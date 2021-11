Balneari, Centinaio: al fianco pmi italiane. Occasione mancata per reale chiarimento giuridico vicenda

“Siamo davanti a una sentenza che doveva decidere sulla diretta applicazione di una direttiva e se il turismo sia materia di armonizzazione, e che invece rischia di annientare un sistema italiano fatto di Pmi, spesso a conduzione familiare, a tutto vantaggio di grandi imprese. È inoltre difficile ipotizzare quali saranno i criteri che saranno seguiti nel 2023, visto che si tratta di un settore con oltre sessanta anni di storia e non si potrà certo far finta che il mercato precedente non sia mai esistito. Criteri che senza una mappatura del mercato sono impossibili da determinare”. Lo afferma il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio commentando la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato la cessazione delle attuali concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2023 stabilendo la loro messa a bando subito dopo. “Si tratta di una decisione che penalizza gravemente il turismo balneare italiano e quanti in questi anni vi hanno investito e che all’improvviso oggi si trovano nuovamente in una situazione di totale incertezza – prosegue Centinaio -. Non si può dire che le concessioni dureranno soltanto per altri due anni e poi verranno fatte le gare senza aver prima tenuto conto del parere del Parlamento. Tutto questo si traduce solo in un’occasione mancata per un reale chiarimento giuridico della vicenda, che sicuramente non si concluderà qui. Noi – conclude Centinaio - continueremo con decisione ad essere al fianco dei balneari per non veder cancellati decenni di storia e di investimenti di tante piccole e medie imprese italiane”.

