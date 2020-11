Balneari, Centinaio (Lega): da governo subito direttive per proroghe 

“Siamo già quasi alla fine del 2020 e sulle proroghe ai balneari al Governo non si batte un colpo. Sveglia! Servono azioni urgenti. Dall’esecutivo servono direttive chiare e precise per gli enti locali affinché siano emesse le estensioni delle proroghe. La grave crisi economica dovuta dalla pandemia che ha falcidiato le imprese turistiche - balneari in primis - non può essere una scusa per lasciarli ancora in stand -by. Chiediamo interventi immediati e definitivi sulla legge Bolkestein”.

