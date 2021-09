Balneari, Centinaio: Pronti a barricate se si proporrà di annullare le concessioni

“Secondo alcune indiscrezioni nel decreto concorrenza si vuole inserire l’annullamento delle concessioni demaniali marittime e mandarle tutte a gara nei prossimi mesi. Se queste voci fossero fondate come Lega saremmo pronti a fare le barricate”. Lo evidenzia il sottosegretario Mipaaf, senatore Gian Marco Centinaio, responsabile agricoltura e turismo della Lega. “Siamo e saremo sempre dalla parte dei balneari che devono essere tutelati in base alla legge 145 del 2018, soprattutto in questo momento in cui il paese sta uscendo dai difficili mesi della pandemia. Abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare – prosegue Centinaio - per permettere al settore di essere nella condizione di programmare e quindi anche di poter fare investimenti. Non si può passare da un orizzonte di quindici anni al 2033 come prevedeva la legge alla prospettiva di vedersi annullate le concessioni fra pochi mesi”, conclude Centinaio.

